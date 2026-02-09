Oboseala acumulată și tensiunile din cadrul echipelor Faimoșilor și Războinicilor încep să-și spună cuvântul la Survivor România 2026, iar unul dintre cele mai aprinse conflicte recente a avut loc între Naba Salem și Cristian Boureanu. Cei doi concurenți s-au confruntat cu replici acide chiar înainte de intrarea pe traseu, spre surprinderea celorlalți colegi, care au încercat să calmeze spiritele.

Incidentul vine la doar câteva zile după eliminarea Marinei Dina, la finalul Duelului de eliminare. Aceasta a stârnit nemulțumirea unor membri ai echipei Faimoșilor, în special Gabi Tamaș și Naba Salem, care și-au exprimat dezamăgirea față de atitudinea lui Cristian Boureanu în timpul votului care a condus la duel.

Schimbul de replici dintre Naba și Boureanu a fost unul dur: în timp ce fostul politician și-a exprimat confortul față de atmosfera din grup, lăsând impresia că nu este afectat de tensiuni, Naba a ironizat prezența acestuia în competiție. Diferențele de mentalitate dintre cei doi și faptul că Boureanu a aflat că Naba și Patricia l-au votat la ultimul consiliu pentru a intra în duel cu Marina Dina au amplificat conflictul.

Adi Vasile: Simți că ești bine primit sau doar tolerat?

Cristian Boureanu: Nu mi-am pus problema, am dormit liniștit. Ca de obicei!

Adi Vasile: Restul? Și voi ați dormit liniștiți, Faimoși?

Cristian Boureanu: Mai ales eu.

Adi Vasile: Cristi, am văzut că mai devreme, atunci când vorbea Naba, ai pus acel semn de ghilimele.

Cristian Boureanu: Dacă aș putea să nu dorm ca Naba câte o lună de zile, eram departe.

Naba Salem: Cam unde? Cât de departe? Ești departe, ai ajuns la Survivor.

Cristian Boureanu: Asta este, să vedem unde o să fii și tu la 53 de ani.

Naba Salem: Sigur, dacă vreau vacanță, să fiu undeva într-o vacanță, nu la Survivor.

Cristian Boureanu: Cu vârsta poate să înveți să fii acolo unde ești cu toată ființa ta, că nu te-a adus nimeni cu forța. Și eu, în general, sunt un om care sunt prezent acolo unde sunt, cu toată ființa mea. Dacă vreau să plec mâine, pot să aleg, e alegerea mea personală. Nu mă plâng! Nu văd de ce aș face-o și dacă ea a ales să facă asta, iarăși nu este niciun fel de supărare, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord să bat și din palme ca foca.

Naba Salem: Păi așa este, în vacanță, doar când e trimis la duel își dă toată silința. În viața mea nu l-am văzut să alerge cum a alergat la duel. Niciodată! De asta îmi face plăcere să îl tot trimit la duel, că îl văd cum își dă interesul. Ține cu dinții de locul ăsta.

Cristian Boureanu: Am văzut că vii pe aici doar când e duelul, ca să votezi. După aceea te duci la spital, ca să te odihnești. Și acum vrei să-ți spun și de ce ai căzut de sus, de acolo? Hai să ne uităm pe filmare, să vedem tot.

Naba Salem: Că tu te duceai, în pana mea, în loc să aștepți să pun două picioare.

Cristian Boureanu: Mă ducea încontinuu și dădeam… Nu, pentru că toți s-au urcat ținându-se ușor de ladă, doamna s-a urcat în picioare.

Naba Salem: Perdona? Ești un pr**t…

Cristian Boureanu: Asta e, am și de la cine să aud chestia asta.

Naba Salem: Da, ești, chiar ești. La vârsta ta aveam pretenții.

Cristian Boureanu: Vreau să zic așa, n-ai creier să mă măsori.

Naba Salem: Mă p** pe creierul tău!

