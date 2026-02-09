Oboseala acumulată și tensiunile din cadrul echipelor Faimoșilor și Războinicilor încep să-și spună cuvântul la Survivor România 2026, iar unul dintre cele mai aprinse conflicte recente a avut loc între Naba Salem și Cristian Boureanu. Cei doi concurenți s-au confruntat cu replici acide chiar înainte de intrarea pe traseu, spre surprinderea celorlalți colegi, care au încercat să calmeze spiritele.

Naba SalemIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Incidentul vine la doar câteva zile după eliminarea Marinei Dina, la finalul Duelului de eliminare. Aceasta a stârnit nemulțumirea unor membri ai echipei Faimoșilor, în special Gabi Tamaș și Naba Salem, care și-au exprimat dezamăgirea față de atitudinea lui Cristian Boureanu în timpul votului care a condus la duel.

Schimbul de replici dintre Naba și Boureanu a fost unul dur: în timp ce fostul politician și-a exprimat confortul față de atmosfera din grup, lăsând impresia că nu este afectat de tensiuni, Naba a ironizat prezența acestuia în competiție. Diferențele de mentalitate dintre cei doi și faptul că Boureanu a aflat că Naba și Patricia l-au votat la ultimul consiliu pentru a intra în duel cu Marina Dina au amplificat conflictul.

Adi Vasile: Simți că ești bine primit sau doar tolerat?

Cristian Boureanu: Nu mi-am pus problema, am dormit liniștit. Ca de obicei!

Adi Vasile: Restul? Și voi ați dormit liniștiți, Faimoși?

Cristian Boureanu: Mai ales eu.

Adi Vasile: Cristi, am văzut că mai devreme, atunci când vorbea Naba, ai pus acel semn de ghilimele.

Cristian Boureanu: Dacă aș putea să nu dorm ca Naba câte o lună de zile, eram departe.

Naba Salem: Cam unde? Cât de departe? Ești departe, ai ajuns la Survivor.

Cristian Boureanu: Asta este, să vedem unde o să fii și tu la 53 de ani.

Naba Salem: Sigur, dacă vreau vacanță, să fiu undeva într-o vacanță, nu la Survivor.

Cristian Boureanu: Cu vârsta poate să înveți să fii acolo unde ești cu toată ființa ta, că nu te-a adus nimeni cu forța. Și eu, în general, sunt un om care sunt prezent acolo unde sunt, cu toată ființa mea. Dacă vreau să plec mâine, pot să aleg, e alegerea mea personală. Nu mă plâng! Nu văd de ce aș face-o și dacă ea a ales să facă asta, iarăși nu este niciun fel de supărare, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu și de acord să bat și din palme ca foca.

Naba Salem: Păi așa este, în vacanță, doar când e trimis la duel își dă toată silința. În viața mea nu l-am văzut să alerge cum a alergat la duel. Niciodată! De asta îmi face plăcere să îl tot trimit la duel, că îl văd cum își dă interesul. Ține cu dinții de locul ăsta.

Cristian Boureanu: Am văzut că vii pe aici doar când e duelul, ca să votezi. După aceea te duci la spital, ca să te odihnești. Și acum vrei să-ți spun și de ce ai căzut de sus, de acolo? Hai să ne uităm pe filmare, să vedem tot.

Naba Salem: Că tu te duceai, în pana mea, în loc să aștepți să pun două picioare.

Cristian Boureanu: Mă ducea încontinuu și dădeam… Nu, pentru că toți s-au urcat ținându-se ușor de ladă, doamna s-a urcat în picioare.

Naba Salem: Perdona? Ești un pr**t…

Cristian Boureanu: Asta e, am și de la cine să aud chestia asta.

Naba Salem: Da, ești, chiar ești. La vârsta ta aveam pretenții.

Cristian Boureanu: Vreau să zic așa, n-ai creier să mă măsori.

Naba Salem: Mă p** pe creierul tău!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Consumul a scăzut brusc în 2025 și în ianuarie 2026: la ce renunță românii din cauza inflației
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron (72 de ani), la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească și cum s-a comportat Macron cu ea
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron (72 de ani), la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton. Detaliul care i-a făcut pe mulți să șușotească și cum s-a comportat Macron cu ea
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Unica.ro
Când apărea el la TV, românii se grăbeau acasă să pornească televizoarele! A fost un fenomen! Nu era om care să nu-i știe numele... Lăudat, admirat, atât de discutat! Azi are aproape 80 de ani și duce o viață simplă, ca orice pensionar. Uită-te bine la poze! Îl recunoști?
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
GSP.RO
Novak Djokovic a rămas blocat când a văzut reprezentația superstarului de la JO de iarnă: „Ireal! Se întâmplă o dată în viață!”
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.RO
Imaginile care sfidează regulamentul la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Parteneri
Ultima oră! A murit actrița din serialul copilăriei noastre, pe care și acum îl vedem la un post TV din România! S-a stins o legendă care ne-a făcut sâmbetele mai frumoase
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit actrița din serialul copilăriei noastre, pe care și acum îl vedem la un post TV din România! S-a stins o legendă care ne-a făcut sâmbetele mai frumoase
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
BREAKING NEWS
Știri România 16:00
„Întorsături neașteptate” în procesul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Suspect condamnat: „Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă”
Elevii de la Colegiul Iulia Hasdeu, din București, scoși din clase, după o falsă alertă de incendiu
Știri România 14:31
Elevii de la Colegiul Iulia Hasdeu, din București, scoși din clase, după o falsă alertă de incendiu
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un milion de euro
Fanatik.ro
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un milion de euro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
Elle.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026! Cum au apărut cei doi pe fondul zvonurilor tot mai multe despre o presupusă relație între ei. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum a apărut Dorian Popa alături de mama și de iubita lui. De ce l-au criticat fanii: „Trebuie să te mai operezi la urechi”
Stiri Mondene 15:37
Cum a apărut Dorian Popa alături de mama și de iubita lui. De ce l-au criticat fanii: „Trebuie să te mai operezi la urechi”
Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani. Cum și-a aniversat ziua de naștere. Soția l-a dat de gol. „Ce să îți dorești mai mult?!”
Stiri Mondene 15:19
Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani. Cum și-a aniversat ziua de naștere. Soția l-a dat de gol. „Ce să îți dorești mai mult?!”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
ObservatorNews.ro
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Diagnostic crâncen pentru vedeta noastră: chist arahnoidian cranian, de dimensiuni mari. Tată a trei copii, iubit, respectat, pus acum în fața celei mai grele lupte
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Politică 14:48
Procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, a hotărât Tribunalul București. Va urma decizia și în al doilea dosar
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Politică 11:04
Hubert Thuma a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la prezidențiale în 2024 din partea PNL: „M-a șocat că i-a recomandat pe Geoană și Lasconi”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă