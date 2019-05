Adela Popescu și Ioana Scărlătescu sunt verișoare primare – mamele lor fiind surori – și sunt foarte apropiate. Prin urmare, deși e mai mică decât Adela, Ioana și-a permis să tragă un semnal de alarmă.

„Ți se pare că ai justificarea perfectă când ai copilul mic, astfel încât să nici nu slăbești, să nici nu ai grijă ce mănânci, eee… nu mă, că am copilul de crescut! Ioana mi-a zis: „Nu, nu e bine, nu e ăsta drumul, mai ales că poți să-l crești, să-l alăptezi și dacă dai o tură de Herăstrău”. M-a trezit! Am discutat și mă verifica dacă mă duc, dacă alerg, dacă fac mișcare. E verișoara mea, omul cu care mă știu de când m-am născut, ne-am făcut toate vacanțele împreună. Când m-am mutat în București, am locuit la ea. Am dormit în același pat”, a declarat, pentru Libertatea, Adela Popescu.

Îi era rușine să meargă cu Wartburgul părinților

Din clasa a VIII-a, Adela Popescu s-a mutat de la Șușani la București și a locuit o perioadă alături de Ioana, părinții acesteia fiind și nașii ei de botez. Deși nu i-a fost deloc ușor să stea departe de ai ei, sacrificiul a fost făcut în scop profesional, întrucât Adela începuse să cânte. Nu i-a fost deloc ușor să facă față schimbărilor.

„A fost extrem de greu, pentru că eram un copil care venea din mediul rural la o școală la care colegii mei veneau cu șoferul. Îmi amintesc că, pe vremea aceea, părinții mei aveau un Wartburg și au vrut să mă conducă la școală, iar eu le-am spus că mai bine nu, îmi era rușine, efectiv, să apară ai mei cu Wartburgul la școală.

Începusem să particip la festivaluri și pe vremea aceea colaboram cu Mihai Constantinescu și mă tot chema la diferite emisiuni. Atunci, ai mei au zis: „Mă, decât să plece să facă liceul la Drăgășani, mai bine pleacă și face liceul la București, unde are mai multe oportunități”. Iată că așa s-a și întâmplat”, a conchis Adela Popescu.

Au jucat împreună

Ioana Scărlătescu, 29 de ani, a debutat în actorie în 2006, în telenovela „Iubire ca în filme”, în care a jucat alături de verișoara ei deja celebră. A mai avut roluri în serialele „Războiul sexelor”, „Îngerașii” (din nou, cu Adela), „State de România” și „Moștenirea”.

