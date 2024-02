Căsătoriți din anul 2015, Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii, pe Alexandru, care are 6 ani, pe Andrei, în vârstă de 4 ani, și pe Adrian, care are un an și jumătate. Pentru băieții cei mari, ei au ales o școală privată, deși costurile lunare sunt mai mari.

Există mai multe diferențe între școala privată pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales-o și școlile de stat, programul e prelungit și le permite să își desfășoare activitățile de zi cu zi în liniște. În plus, în programul copiilor sunt incluse și activități care, în mod normal, nu ar fi fost incluse printre orele de studiu.

Pentru școala privată, pentru un copil, cei doi plătesc o sumă lunară de 670 de euro, în cazul unui program de la 8.0 la 14.00, cu masă inclusă, sau 750 de euro, în cazul unui program care se termină la ora 17.00 și care are, de asemenea, o masă inclusă. E vorba de aceeași școală unde au învățat și fiicele lui Mihai Morar.

Într-un interviu pentru unica.ro, Adela Popescu a și explicat de ce a ales o unitate de învățământ privată pentru copiii ei. „Toți spun să dai copilul la o școală de stat, pentru că e mai puțin costisitor, dar asta înseamnă că la ora 12.00 ți-l trimite acasă, iar tu nu ai un program ca să poți să îl iei.

„Ca să ajung la o școală de stat bună trebuia să merg 40 de minute cu mașina”

Atunci îl vei da la un after school, care costă cam jumate din cât costă o școală privată. Și ce să vezi, după trebuie să îl duci și la tot fel de opționale, pe care la privat le ai incluse. Altele, chiar dacă sunt cu bani, le ai tot acolo. Nu mai bați orașul să te duci la bazin, la karate.

Când vezi o taxă la o școală privată poate să ți se pară mult, dar când tragi linie îți dai seama că ajungi tot acolo, dar cu mai mari bătăi de cap. Ca să ajung la o școală de stat bună trebuia să merg 40 de minute cu mașina, să mă coste la after school 500-600 de euro, după care să îl duc la Dinamo etc.”, a declarat Adela Popescu.

Cu ce se ocupă Adela Popescu, care a luat o pauză din televiziune

Adela Popescu a prezentat câțiva ani emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A renunțat la acest proiect pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care în noiembrie 2022 a ajuns la final. De atunci, ea nu a mai revenit la TV, în rolul de prezentatoare.

S-a dedicat familiei sale, tot timpul e alături de cei trei băieței ai ei și ai lui Radu Vâlcan. Într-un interviu pentru emisiunea „Star matinal” de la Antena Stars, ea a recunoscut că ducea dorul activităților cu copiii ei.

„Am avut un timp pe care mi l-am dorit mult de tot, un timp pe care am vrut să îl dedic familiei și copiilor și să facem lucruri absolut banale împreună, să le fac micul dejun, să mă gândesc cu ce îi hrănesc când se întorc de la școală și ăsta este un timp prețios în anii care nu se vor mai întoarce niciodată”, a declarat Adela Popescu.

Totodată, ea a mai explicat că acum, când nu are nicio emisiune, își permite să meargă în mai multe vacanțe cu copiii și să nu fie condiționați de întoarcerea la București. „Spre exemplu, dacă aveam chef să plecăm undeva trei zile, puteam să o facem, dacă ne doream să stăm într-o vacanță mai mult de o săptămână, puteam să o facem (…)

A fost un moment pe care mi l-am dorit, pe care mi l-am permis din mai multe puncte de vedere și mă bucur că am luat decizia să trăiesc asta”, a mai declarat vedeta.

