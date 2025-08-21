Ella Vișan și Teo Costache au fost protagoniștii unor scene intime, unele dintre acestea fiind filmate în baia vilei în care se aflau, iar fanii emisiunii de la Antena 1 s-au împărțit în două tabere: unii afirmă că tot ce s-a întâmplat între concurentă și ispita masculină este regizat și fake, în timp ce alții sunt de părere că totul a fost cât se poate de real.

Psihologul Cristina Sevrani a comentat scenele dintre Ella Vișan și Teo Costache

Libertatea a dorit să afle cum percep experții în limbaj corporal ceea ce s-a întâmplat la Insula Iubirii 2025 între Ella Vișan și Teo Costache, astfel că am luat legătura cu Cristina Sevrani, psiholog licențiat cu dublă formare în psihologie educațională și psihologie clinică.

În primul rând, am vrut să aflăm ce semnale îi dădea Ella Vișan lui Teo Costache, prin comportament și voce, în momentul în care l-a chemat în baie, dar și de ce nu ei nu și-au dat frâu liber imaginației în cameră sau în alt loc din vilă.

Mai mult decât atât, am întrebat expertul dacă din comportamentul lor reiese că ar fi știut că sunt filmați și dacă scenele dintre ei par a fi regizate, așa cum acuză unii fani.

Iată mai jos ce a spus pentru Libertatea, în exclusivitate, Cristina Sevrani, psiholog licențiat cu dublă formare în psihologie educațională și psihologie clinică:

„Cei doi au gesturi intime încă din curtea vilei unde s-a petrecut date-ul de 24 de ore, în urma cărora spun că au căzut în ispită. Din punct de vedere psihologic, declarația verbală «am căzut în ispită» este o auto-etichetare și o justificare anticipată a comportamentului. Poate fi un mecanism de reducere a vinovăției: recunoaște tentația, ceea ce scade tensiunea interioară. În același timp, este și un semnal pentru ceilalți: își asumă deschis că urmează o acțiune care contravine regulilor sau așteptărilor.

Formatul emisiunii îi obligă pe cei doi, în această situație, să doarmă în aceeași cameră, având un pat dublu și o canapea mai mică. Ella și Teo sunt conștienți că în dormitor sunt camere de luat vederi, așa cum au și în vila de pe insulă.

Concurenta alege ca vestimentație, dacă vorbim despre pijama, o salopetă cu mânecă lungă, închisă până la baza gâtului, simplă, neagră, transmițând astfel că nu-și dorește să incite sau să fie ispititoare. Salopeta fiiind sobră, austeră și deloc potrivită pentru somn. Inițial alege să doarmă pe canapea, dar cedează când Teo o duce în brațe în patul în care urma să doarmă împreună.

Tot comportamentul Ellei denotă seriozitate, se conformează formatului, dar ea nu își dorește să provoace, asigurându-se astfel că imaginile ce vor ajunge la logodnicul ei nu sunt incriminatoare. Însă la scurt timp decide să meargă în baie! Atât în episoadele anterioare, cât și în edițiile trecute, în băi nu sunt camere, din motive lesne de înțeles! Dar aici, fiind segmentate zona de chiuvete cu cea toaletei și dușului, este pusă o cameră.

Protagonista pare că duce pentru scurt timp o luptă interioară, plimbându-se prin baie, luând și cântărind decizia de a-l chema pe Teo acolo. Poziția hotărâtă a corpului, mâna în șold și bărbia ridicată, este un semn de asumare și conștientizare a ceea ce va urma! Ella decide să îl cheme pe Teo în baie, folosind un ton clar, calm, vorbind tare, conștientă că se va auzi pe microfoanele din cameră, cerându-i lui Teo să vină, să o ajute cu ceva. Tonul normal, aparent neutru, «Teo, vino un pic să mă ajuți cu ceva», este un pretext verbal.

În astfel de cazuri, tonul vocii și contactul vizual transmit mult mai mult decât cuvintele: un ton liniștit și constant indică un semn de siguranță și de intenție clară, iar mișcarea corpului spre baie, fără ezitare, conduce acțiunea și arată fermitate în intenție.

Astfel protagonista se asigură că tot ceea ce este filmat și ceea ce se aude nu lasă loc de interpretare, pozând în logodnica asumată și serioasă ce a venit să se testeze înainte de nunta deja aranjată pentru luna septembrie.

Ce înseamnă chemarea într-un spațiu privat:

Alegerea unui loc privat (baie, cameră izolată, etc.) transmite dorința de control asupra mediului și de confidențialitate.

Semnale nonverbale: ușor înclinată spre persoană, gest de invitație cu brațul sau privirea, pași făcuți înaintea celuilalt.

Interpretare psihologică: persoana vrea să creeze un context sigur pentru intimitate și să se asigure că interacțiunea rămâne discretă.

Odată ce Teo a ajuns în baie, comportamentul ei se schimbă. Conștientă că nu poate vorbi, alege să exprime nonverbal ceea ce își dorește și consimte. Faptul ca Ella a decis să aibă relații intime cu ispita Teo o face să aibă un comportament lipsit de inhibiții, dominant, senzual, dându-și voie să experimenteze fantezia, renunțând la inhibiții.

Ella transmite transparent intențiile prin atingeri și mângâieri indecente ce nu lasă loc neînțelegerilor, ei fiind conștienți că se va auzi în camera cealaltă dacă vorbesc, iar microfoanele vor înregistra totul.

Teo îi îndeplinește fantezia exprimată clar de ea în acea seară, și anume că își dorește să fie dominată. De aici și comportamentul teatral, dominant al lui Teo, dorindu-și să îi satisfacă fantezia, anticipând dorințele și nevoile ei exprimate mai devreme.

„Publicul se uită la scenă prin propriile lentile” – afirmă expertul

Intensitatea dată de interzis, de ilicit, dar și miza ridicată, fac ca totul să pară a fi doar un spectacol, de aceea pare a fi fake și regizat, așa cum acuză fanii emisiunii. Publicul se uită la scenă prin propriile lentile, ale normalității, neluând în calcul efectul de bulă creat de formatul emisiunii.

Absența detaliilor explicite, pentru că ei știu de microfoane, obligă la un limbaj al corpului mai clar: gesturi, priviri, proximitate… În psihologie, asta se numește «subtext comportamental»: mesajul real nu este în cuvinte, ci în gesturi! În acest caz, invitația nonverbală este mai puternică decât invitația verbală, pentru că limbajul corpului devine «canalul principal» de comunicare.

Din punct de vedere psihologic, combinația dintre recunoașterea verbală a ispitei plus alegerea unui spațiu intim și transmiterea nonverbală arată un comportament intenționat, asumat și planificat parțial, chiar dacă justificat prin impuls.

Din perspectiva limbajului corpului, persoana care cheamă poate avea pași orientați spre cealaltă persoană, gesturi ușor deschise și contact vizual intens. Psihologic, aceasta arată că vrea să stabilească un cadru sigur pentru interacțiune și să transmită clar intenția de apropiere.

Care sunt semnale de interes și de apropiere:

Contact vizual prelungit: indică focalizare și atenție pe celălalt.

Orientarea corpului spre interlocutor: transmite disponibilitate și deschidere.

Gesturi subtile cu mâinile sau picioarele: sunt semnale de atracție sau invitație, mai ales dacă sunt acompaniate de o ușoară relaxare a corpului.

Interpretare psihologică: astfel de semnale indică interes și dorința de apropiere.

A doua zi, Ella continuă să aibă un comportament auster față de ispita Teo, neasumându-si cele întâmplate în baie, ceea ce arată că nu știe că au fost filmați în timpul relațiilor intime, crezând că nu se va afla. Ella declară a doua zi că este o persoană diplomată, nu asumată”

Expertul contactat de Libertatea a vorbit și pe Facebook, în cadrul unei postări publice, despre fenomenul Insula Iubirii 2025, „o oglindă intensă a psihologiei relaționale”. Mesajul ei poate fi văzut AICI!

