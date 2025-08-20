După ce ispita masculină și concurenta s-au apropiat mai mult decât ar fi crezut Andrei Lemnaru, acesta a văzut la bonfire scenele intime dintre iubita lui și Teo Costache. Și nu i-au picat deloc bine!

Toată țara a fost martoră la ceea ce s-a întâmplat la date-ul de 24 de ore de la Insula Iubirii 2025, astfel că în mediul online fanii au început să afirme că scenele ar putea fi gândite din timp, iar cei doi protagoniști ar fi primit bani pentru a se lăsa filmați așa.

„Eu cred că emisiunea este reală, dar faza din baie dintre Ella și Teo cred că a fost regizată. În primul rând, camera de filmat n-avea ce să caute acolo în baie fără acordul amândurora. În al doilea rând, cred că au primit și o sumă de bani în plus ca să accepte acest lucru, dar mai mult cred că Ella a acceptat pentru că își dorea celebritate cu orice preț. Și, din câte am înțeles, vrea să ajungă influencer. Știe sigur că așa va ajunge în centrul atenției”, a scris un fan pe Facebook, într-un grup dedicat emisiunii Insula Iubirii.

Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii în urmă cu aproximativ un an, a reacționat la postare și a precizat că nimic nu este fake și că în contractele pe care concurenții și ispitele le semnează cu Antena 1 este precizat clar că aceștia vor fi filmați 24 de ore din 24.

„În baie era un GoPro mic ascuns, la fiecare date de noapte este ascuns un GoPro undeva, pentru că despre asta este show-ul. În contract e specificat că suntem filmați în orice moment, nu scrie nicăieri că toaleta este exclusă. Vă zic din experiență că nimeni nu ne impune să facem absolut nimic. Din montaje se poate lucra, dar faptele sunt ale noastre”, a spus Daiana Prodan pe Facebook.

Iar fanii au reacționat la răspunsul ei: „Înțeleg ce spui, dar oare e ok să fie camere de filmat în dreptul wc-ului? Adică mă gândesc că nu e tocmai plăcut să fie omul văzut și când își face nevoile fiziologice”.

„Păi noi am semnat un contract, ne-am asumat. Atâta timp cât nu faci nimic în baie, nu te afectează”, a reacționat din nou Daiana Prodan pe Facebook.

