Alina Sorescu a reacționat ferm și a afirmat că relația cu Alexandru Ciucu rămâne tensionată, în ciuda faptului că sunt oficial divorțați. Mai mult, artista susține că fostul ei partener pune presiune asupra celor două fiice ale lor, Carolina și Raisa, și că acestea nu sunt încântate când trebuie să meargă la el, conform programului de vizită stabilit.

„Eu nu am vorbit despre problemele din căsătoria noastră atunci pentru că eram împreună și era firesc să îmi doresc ca lucrurile să fie bine, eram căsătoriți, aveam copii (…) Încercam mereu să sper și să lupt că lucrurile vor merge într-o direcție bună (…) Miza lui era că eu am tăcut, pentru că eu am tăcut mulți ani și a crezut că eu voi face la fel (…) Nu îmi mai este frică, am ieșit din această situație, de abuz emoțional. Din păcate, observ că situația de abuz emoțional continuă și după ce divorțul s-a pronunța asupra fetițelor”, a declarat Alina Sorescu, la „Viața fără filtru”.

Fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu și-au sunat tatăl

Artista susține că fetițele au fost afectate de ultimele declarații ale tatălui, ba chiar l-au sunat după apariția acestuia la TV, unde a spus că singura lui vină a fost că „a vrut prea mult să salveze familia”.

„Chiar și fetițele i-au spus: «Tata, de ce minți?» I-au spus telefonic, legat de prezența părinților mei. Mereu vina trebuie să fie a altuia (…) Alexandru a fost cel care a solicitat părinților mei, pentru a putea pleca împreună în plimbări cu prietenii lui, el este cel care a solicitat tatălui meu să își dea demisia pentru că noi am avut o bonă câteva luni”, a mai spus cântăreața.

În plus, cântăreața a mai spus că părinții ei au contribuit semnificativ la creșterea nepoatelor, la solicitarea lui Alexandru Ciucu, în ciuda faptului că în casă aveau și o bonă.

Alexandru Ciucu, replică pentru Alina Sorescu

Designerul Alexandru Ciucu a negat cu fermitate acuzațiile, susținând că nu a existat niciun abuz emoțional și că, dimpotrivă, el ar fi fost cel afectat în timpul vieții de cuplu.

„În lipsa oricărei forme de dovezi rămân doar niște vorbe care sunt bune pentru publicitate, dar e o publicitate și scurt, și mediu, și lung, fac rău copiilor (…) Este o exagerare de bună seamă. Dacă ar fi existat un abuz emoțional, sunt convins că după toată tevatura și după tot ce s-a întâmplat, procese, și avocați, ați fi aflat și din alte surse, dar nu se pune problema. Mai degrabă aș zice că mă gândesc că poate și eu aș fi suferit un abuz emoțional din partea lor, mă refer din partea Alinei și a părinților ei cu care am locuit opt ani”, a declarat Alexandru Ciucu, la „Un show păcătos”.

Disputa publică dintre cei doi foști soți pare departe de final, iar tensiunile se răsfrâng din ce în ce mai mult asupra celor mici. Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși, în cele din urmă, să ajungă la un numitor comun, pentru binele fiicelor lor.