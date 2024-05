Au mai rămas 18 concurenți la „Insula de 1 milion”, reality show-ul de la Kanal D, după un weekend de foc. Aseară Isabela, una dintre cele mai vocale concurente de pe insulă, a părăsit competiția, iar Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, a făcut un anunț o important, cu impact asupra strategiilor tuturor concurenților rămăși.

Sâmbătă, competiţia a constat într-un joc pe echipe, însă fără a exista o eliminare. Cele care au fost alese de ruletă să facă strategia jocului și să formeze cele două echipe au fost sudicile Flori și Alina. Miza a fost una importantă; o cină îmbelșugată pentru echipa câștigătoare. Echipa lui Flori, formată din Szilard, Sindy, Variu, Georgiana, Tudor, Nicoleta și Andrei, s-a confruntat cu echipa Alinei, din care au făcut parte Jaguaru, Alexandra, Alex, Argentina, Denis, Isabela și Liviu.

Vlădaia, Angela și Sorin au rămas pe margine, generând nemulțumirea lui Sorin, care a acuzat echipa Sudicilor de trădare. El a promis că nu va mai împărți recompensele câștigate cu cei care l-au lăsat pe margine.

Cele două echipe au avut sarcina de a umple cu apă din mare butoiul echipei adverse. Echipa lui Flori a câștigat cu 5-0 și s-a bucurat de o cină copioasă, pregătită chiar de Flori.

Duminică, Liviu, din tabăra Vesticilor, a făcut jocurile pe insula și a decis să trimită la joc patru concurente din tabăra Sudicilor: Alina, Isabela, Sindy și Argentina. Sorin a criticat dur decizia lui Liviu, acuzând Vesticii de lașitate. Prima probă individuală a fost una de anduranță, iar Alina a reușit să câștige în ciuda unei accidentări la picior.

„Această victorie e un pas aproape de finală și sunt foarte bucuroasă. Mă bucur foarte mult că îi demonstrez băiatului meu că mami poate și e învingătoare”, a spus Alina la finalul primei probe.2

Isabela a fost eliminată de la „Insula de 1 milion”

În rundă decisivă au intrat Sindy, Isabela și Argentina. Concurentele au trebuit să țină în mâna dreaptă un săculeț de 3 kg, provocare în care Argentina a triumfat. Isabela a fost eliminată și și-a luat rămas bun de la colegi cu ochii în lacrimi.

„E printre puținele dați când nu îmi prea pot stăpâni emoțiile… A fost o experiență care m-a trecut prin tot felul de emoții, sentimente, mi-a oferit mult mai multe decât m-aș fi așteptat vreodată când am plecat de acasă. Și eu la rândul meu am învățat aici niște lucruri, mai greu, dar le-am învățat. Au fost zile în care am uitat cine sunt și îmi pare rău pentru asta, îmi pare rău pentru toate conflictele inutile pe care le-am avut. Am învățat să nu mai judec oamenii fără să îi cunosc, niciodată să nu judeci o carte după copertă. Am învățat că am puține probleme cu autocontrolul, trebuie să lucrez la asta. Am învățat să nu mă mai subestimez. (…) Plec de pe insula cu un bagaj emoțional și cu niște amintiri extraordinare”, au fost cuvintele adresate concurenților de la „Insula de 1 milion” de Isabela în Arena.

„În runda decisivă doar un concurent se va salva”

Cosmin Cernat a anunțat o schimbare majoră în regulamentul competiției. „În runda decisivă doar un concurent se va salva. Ceilalți doi vor fi în pericol de eliminare”, a spus Cosmin Cernat

Au rămas 18 concurenți în cursa pentru uriașa miză de 1 milion de lei, iar sâmbăta aceasta Sindy va fi cea care va stabili cine intră la joc. Începând de săptămâna aceasta emisiunea este difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la 21:00, la Kanal D.

