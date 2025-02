Mai exact, în anul 2010 ea a canditat din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) și a câștigat locul de parlamentar în fața unei contracandidate foarte cunoscută în lumea politică: Liliana Mincă.

După aproximativ doi ani de mandat, Teo Trandafir și-a dat demisia din Parlament și a revenit în televiziune, iar în prezent ea poate fi văzută la Kanal D, de luni până vineri, între orele 8.00 și 10.00, în emisiunea „Follow us”, pe care o moderează alături de Ilinca Vandici.

A fost deputat în urmă cu 15 ani

Într-o discuție pe care a avut-o recent cu Libertatea, Teo Trandafir și-a amintit de acea perioadă a vieții ei, afirmând că nu s-ar întoarce niciodată în politică, deoarece nu a înțeles acea lume.

„Niciodată nu m-aș întoarce! Nu am înțeles, nu e vina nimănui și nu acuz pe nimeni în afară de mine însămi, dar, pentru că nu am înțeles atunci această lume, îmi este greu să cred că aș înțelege acum. Nu am înțeles de ce anumite lucruri atât de evidente sunt ignorate.

O să vă dau un exemplu: îmi aduc aminte că vorbea minunatul Victor Surdu și spunea că în anul respectiv totul se va coace și ar fi bine să investim în niște fabrici de procesare. Nu l-a ascultat nimeni, s-au copt toate legumele și fructele și eu am văzut în anul ăla cu uriașă tristețe cum au fost aruncate recoltele”, a spus Teo Trandafir în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă ar schimba ceva la viața ei, în cazul în care ar putea să dea timpul înapoi, vedeta de la Kanal D a precizat că ar schimba multe, însă nu știe dacă ar face-o cu mintea ei de acum sau cu mintea pe care o avea în trecut.

„Cu siguranță aș schimba multe, doar că îmi este neclar dacă să schimb ceva cu mintea mea de atunci sau cu mintea mea de acum. O astfel de dorință, în primul rând, ar fi utopică și, în al doilea rând, dacă schimbi ceva din trecutul tău, nu mai ești cel de azi, nu mai ai nici mintea de azi, ai deveni altcineva, altă persoană. Nu știi ce ar mai rămâne valabil din persoana care ești azi, schimbând ceva ce s-a întâmplat ieri”, a mai afirmat Teo Trandafir.

Iubește mai mult radioul decât televiziunea

Fiind cunoscută pentru cariera ei din radio și din televiziune, vedeta care poate fi văzută în fiecare dimineață, de luni până vineri, la Kanal D a spus că se simte mai legată sufletește de radio.

„Fără îndoială le iubesc pe amândouă. Dar mai mult mă leagă de radio faptul că este pur, este creația ta, nu este ajustat sau cosmetizat de imagine”, a încheiat prezentatoarea.

