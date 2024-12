Sean Penn și-a făcut apariția alături de noua sa iubită, actrița și modelul moldovean Valeria Nicov, în vârstă de 30 de ani, la Festivalul Internațional de Film de la Marrakech. Potrivit publicației HELLO! Magazine, cuplul a atras toate privirile pe covorul roșu, marcând astfel debutul oficial al relației lor.

Îndrăgostiții au fost surprinși pentru prima dată împreună în septembrie, la Madrid, iar acum au confirmat public relația. Sean Penn a arătat elegant într-un costum negru cu cravată, în timp ce Valeria Nicov a strălucit într-o rochie neagră fără bretele, cu un corset drapat.

Tânăra moldoveancă și-a etalat trăsăturile impresionante, purtând părul strâns într-un coc elegant. Conform IMDb, Valeria are deja șase proiecte actoricești la activ, printre care și „Don`t Worry About the Kids”.

La eveniment, actorul american a primit un premiu onorific pentru întreaga carieră, fiind recompensat pentru deceniile de dedicare în actorie și regie, precum și pentru cele două premii Oscar câștigate. În discursul său, Sean Penn a încurajat diversitatea și autenticitatea în industria filmului.

„Cred că este datoria noastră să exploatăm diversitatea în moduri pozitive și să o susținem, să o întruchipăm”, a declarat Sean Penn. „Aș încuraja pe toată lumea să fie cât de incorectă politic dorește inima lor și să se implice în diversitate și să continue să spună acele povești”.

Viața amoroasă a actorului Sean Penn

Apariția lui Sean Penn alături de Valeria Nicov vine după ce mariajul starului din pelicula „The Dead Man Walking” cu Leila George s-a încheiat în urmă cu trei ani. Foștii soți au început să se întâlnească în 2016 înainte de a-și oficializa relația în iulie 2020. Cu toate acestea, căsătoria lor a durat un an, iar Leila George a depus o cerere de divorț de Sean Penn în octombrie 2021.

Se pare că Sean Penn a depus un „pachet de decontare” la instanțele din comitatul LA, deși nu au fost dezvăluite detaliile despre cine și ce a primit în urma despărțirii. Se zvonește că cei doi au avut un acord prenupțial drastic cu privire la finanțele lor, în cazul în care puneau capăt căsătoriei.

De la divorț, Sean Penn a fost fotografiat în compania mai multor partenere, a apărut chiar și cu actrița din „Fast and Furious” Nathalie Kelley, 40 de ani, la sfârșitul anului trecut. Înainte de Nathalie, Sean Penn a fost fotografiat sărutând-o pe Olga Korotyayeva, 43 de ani, în octombrie 2023, pe aeroportul din Nisa, în sudul Franței.

În trecut, Sean Penn a mai fost căsătorit cu Madonna din 1985 până în 1989, iar Robin Wright, mama copiilor săi, a fost cea de-a doua soție a sa, cu care a fost din 1996 până când și-au încheiat căsătoria în 2010. În iunie, el a declarat pentru The New York Times că trăiește viața de burlac. „Sunt pur și simplu liber”, a declarat el pentru publicație.

