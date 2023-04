Sebastian Dobrincu a părăsit competiția Survivor România 2023 în urma unei accidentări la picior. Deși nu a stat foarte mult în jungla din Republica Dominicană, experiența a fost una de neuitat pentru el și l-a făcut să se gândească mai mult asupra unor aspecte ale vieții.

Puțini știu că Sebastian Dobrincu mai are doi frați. David, mezinul familiei, este deja cunoscut, el jucând în mai multe filme. Cât despre Ioana Ignat, tânărul antreprenor are numai cuvinte de laudă și se simte foarte fericit alături de ea. Își dorește ca relația lor să nu ajungă niciodată la final, iar legat de un inel, el nu grăbește lucrurile.

„Familia e bine, David e plin de energie, a fost ziua lui. Mă bucur că are activitate din ce în ce mai matură. Cadoul lui preferat este prezența mea de ziua lui. Mi-ar plăcea să petrecem mai mult timp împreună dar fiecare cu ocupațiile lui. Mai am un frate mijlociu, care însă stă departe de ochiul public. El își vede de treaba lui, afacerile lui și mă bucur că i-am reîntalnit când am revenit în țară. Stau momentan în țară, mi s-a luat de călătorii. Însă momentan sunt oriunde cu Ioana, numai împreună să fim. E umbra mea. Avem o relație de mult timp, important e că o să țină toată viață. Legat de un inel, toate la timpul lor”, a spus Sebastian Dobrincu, potrivit Click!.

„Despre asta-i viața, să minimizezi regretele pe patul de moarte”

După ce și-a rezolvat problemele cu piciorul, tânărul antreprenor și-a dorit să călătorească mai mult împreună cu iubita lui. Au fost în Dubai, apoi câteva săptămâni în Los Angeles.

„Cu piciorul sunt împăcat, încă șchiopătez, nu o să se repare, sunt niște cartilagii pe care odată ce le-ai rupt, s-au dus. Dar a fost o experiență care a meritat, genul de experiență pe care merită să o trăiești. Pe patul de moarte ce o să regretăm, decât lucruri pe care nu le-am făcut. Despre asta-i viața, să minimizezi regretele pe patul de moarte. Alea-s regretele reale. După Survivor și operație am fost în Dubai cu Ioana, apoi în Los Angeles. Aveam o viziune din junglă, parcă Dumnezeu îmi spunea că viața e scurtă, du-te și călătorește. Când m-am întors am luat-o pe Ioana și am fost și LA, ea nu apucase să meargă acolo.“

Ioana Ignat a fost foarte încântată de vacanțan în SUA și a filmat și un videoclip acolo. Pe plan profesional, iubita lui Sebastian Dobrincu se bucură de un real succes.

„Am stat cu iubitul meu în LA două săptămâni, am filmat și un videoclip, vă spun în premieră acum, un clip în care el apare ca invitat special. Face figurație, un clip drăguț cu noi doi cum ne plimbam pe acolo. Mi-a plăcut super mult, un alt vibe. El a fost înainte cu două săptămâni, apoi m-am dus singurică și am stat 2 săptămâni… după ne-am întors la treabă. Am lansat piesă nouă, voi cânta cu DJ Project, o să mergem în concerte împreună, dar asta nu mă oprește să lansez și pe plan personal și să fac multe altele. Noi așteptăm piesa potrivită, să o cântăm împreună, să se nască organic. Putem face oricând o piesă împreună”, povestește Ioana.

„Dacă era după mine, nu l-aș fi vrut plecat deloc”

Cântăreața s-a speriat foarte tare când a văzut la TV că iubitul ei s-a accidentat la Survivor România. Ioana Ignat a fost anunță dinainte că artistul s-a accidentat în emisiune. Sebastian Dobrincu a rezistat doar două săptămâni în competiția de la PRO TV.

„Când e nevoie de mine, sunt acolo. Ăsta a fost norocul meu, că înainte să văd imaginile cu accidentul, am fost anunțată și impactul nu a fost atât de mare. Dar m-am speriat, știind ce face și cum se simte, a fost mai lejer. Dar când am aflat… m-am speriat. Îmi doream pentru el să stea mai mult, nu s-a dus acolo să stea 2 săptămâni, s-a dus cu gândul să câștige. Dar dacă era după mine, nu l-aș fi vrut plecat deloc. M-am bucurat că s-a întors repede” a mai povestit Ioana.

