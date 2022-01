Juratul de la „Imperiul Leilor”, sezonul 3, este pasionat de domeniul IT. Sebastian Dobrincu ține să mulțumească familiei sale pentru tot sprijinul pe care i l-au oferit și îi răsplătește acum de fiecare dată când are ocazia. Invitat în emisiunea moderată de Adela Popescu, tânărul a vorbit despre cariera sa, dar și despre proiectul „Imperiul Leilor”.

„I-am cumpărat mamei mele o mașină. Dar știu că oricât le-aș oferi eu cadouri nu o să echivaleze cu munca și investiția pe care au făcut-o ei în mine. E o luptă pierdută din start. Părinții mei m-au îndrumat să fac tot felul de lucruri și astfel mi-au deschis mintea să fac ce vreau eu, nu există o rețetă unică de a avea succes”, a declarat Sebastian Dobrincu la „Vorbește lumea”, relatează Fanatik.

„Nu a fost niciodată un atu faptul că ai bani ”

Tânărul milionar nu crede în talent, ci succesul vine doar muncind. Sebastian Dobrincu nu a terminat liceul, el fiind exmatriculat în clasa a XII-a chiar înainte cu trei luni de a susține examenul de bacalaureat. El a devenit de la un elev exmatriculat un adevărat tânăr de succes.

„Nu cred în talent, eu cred în muncă. Nu cred că este un singur lucru care să îți garanteze succesul, sunt mai mulți indicatori. Asta am realizat și la «Imperiul Leilor». Eu am tăiat multe etape din viața, nu știu dacă recomand și altora, pentru că se văd repercusiunile mai târziu. Eu nici nu am terminat școala, nu am experiența de a sta într-un cămin cu alți colegi, nici nu am o diplomă de facultate, nu am avut timp să stau afară cu alți copii, totul s-a învârtit în jurul programării.

Pentru mine nu a fost niciodată un atuu faptul că ai bani, de aceea am alte valori morale. Nu m-a încântat foarte tare nici când am început să fac primii bani, făceam de drag. E un pic inevitabil să nu te schimbe banii. Aș fi ipocrit să spun că banii nu te schimbă într-o oarecare măsură, adică devii mai atent la oamenii din jurul tău, e important cum îți alegi oamenii, trebuie să fii mai selectiv, sunt unii care vor să profite”, a mai spus acesta.

Sebastian Dobrincu, despre „Imperiul Leilor”

Cei mai de succes lideri de business din România intră în „Imperiul leilor” pentru a inspira și susține, din nou, idei și businessuri care au nevoie de finanțare. Au fler, experiență, răbdare și mulți bani de investit, însă doar în afacerea potrivită.

„Trebuie să fii prezent, implicat și fără emoții. Dar cei care vin fără pic de emoții devin cam aroganți, oamenii mult prea încrezători devin mai antipatici și e greu de lucrat cu ei. Fiecare leu are propriile indicative după care alege. Pe mine mă interesează să fie prezenți, să aibă cifre bune și să își cunoască bine afacerea.

Avem cazuri de toate feluri, afaceri super razna, unele foarte profitabile și afaceri pe care le luăm în râs pentru că sunt exagerate sau pentru că angajatorii sunt cam deplasați. Oameni care vin acolo (n.r. în emisiune) vor să înceapă afaceri de la zero. Noi îi ajutăm să pornească la drum sau să își ducă visul la următorul nivel”, a completat tânărul milionar.

Este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack. A intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

„A fost o încântare mare să fiu alături de alți Lei. Ne asemănăm foarte mult, ne înțelegem foarte bine, deși este o diferență de vârstă între noi. Am crezut că o să fie mai greu, dar surpriza mea a fost că ne înțelegem bine și că ne distrăm foarte tare. Cred că ambiția și faptul că am pornit toți de jos ne-au unit”, a concluzionat Sebastian Dobrincu.

