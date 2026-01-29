Catinca Zilahy, fosta concurentă de la Asia Express, a făcut lumină asupra familiei sale și a rolului important pe care l-a avut mama sa, Mioara Roman, chiar și în momentele mai tensionate. Vedeta a vorbit deschis despre dinamica familiei și cum prezența mamei a menținut un oarecare echilibru, chiar dacă liniștea deplină nu a fost niciodată prezentă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Nu, niciodată. Și nu numai de acum sau după Revoluție. Și înainte au fost probleme ca, bănuiesc, în cele mai multe familii. Liniște adevărată n-am avut niciodată (n.r. – în familie). Eu cred că un rol foarte mare l-a avut mama. Cred că ea a mai ținut echilibrul”, a mărturisit vedeta în emisiunea online „Dan Capatos Show”. Vedeta a precizat că, deși a fost rezervată în cuvinte, Mioara Roman a jucat un rol esențial în viața lor de familie, iar sprijinul ei a fost neprețuit.

Oana Roman nu mai vorbește deloc cu sora ei, Catinca Zilahy, și a blocat-o

Catinca a făcut și câteva declarații despre relația cu Oana Roman, sora sa, despre care a spus că nu mai păstrează legătura în prezent. „Foarte bine nu, niciodată (n.r. – nu s-a înțeles niciodată cu Oana Roman, sora ei). Și nu am înțeles niciodată de ce. Eu am mai încercat de vreo câteva ori, după ce am mai crescut. Am încercat de mai multe ori să am o discuție pentru că eu nu știu de unde vine această problemă.

Din punctul meu de vedere nu există nicio problemă. De la mine spre ea… Chiar nu există și n-a existat niciodată. Eu mai consider că putem avea păreri diferite fără să ne certăm. Față în față, nu mi-a zis niciodată punctual: «uite, mie nu-mi convine asta, asta și asta.» Niciodată. Din punctul ăsta de vedere, suntem foarte diferite. Mie nu-mi plac conflictele. Îmi place să dezbat foarte mult”, a mai adăugat ea.

Și a continuat: „Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE