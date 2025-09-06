Secretele show-ului Insula iubirii. Ce spun producătorii despre emisiunea fenomen de la Antena 1: „E 100% real”

Insula Iubirii este lider absolut pe toate ecranele: peste 8 milioane de români la TV, 400 de milioane de vizualizări online și aproape 20 de milioane de ore consumate în Antena Play. Un fenomen multimedia unic în România, Insula unește milioane de telespectatori și utilizatori digitali, generează conversații zilnice și a lansat chiar și primul joc de tip gamification dintr-un format TV autohton.

Lider absolut de audiență TV – reper al divertismentului 

Record istoric. Insula Iubirii este cel mai urmărit show de vară din istoria măsurată a televiziunii în România – un fenomen cu audiențe uriașe pe toate platformele – TV, video on demand, social media și websiteuri.

8.087.000 de români au văzut măcar 1 minut din Insula Iubirii la televizor, dintre care 4.51 milioane din mediul urban.

Cele 21 de episoade difuzate din 19 iulie, în zilele de luni, marți și miercuri au fost lider de piață, cu o audiență medie de 6,4 puncte rating, un share de 28,7% și au culminat cu audiența finalei – 8,4 rating și 35,6% cotă de piață.

Campion digital și social media

În lumea online, Insula Iubirii este un fenomen greu de egalat – aproape 400 de milioane de vizualizări în platformele Meta – Instagram și Facebook, 9 milioane de oameni atinși măcar o dată de un video din Insula și peste 4 milioane de interacțiuni în Social Media. Peste 20 de milioane de vizualizări a atins Insula în TikTok.

Peste 1,3 milioane de utilizatori Antena Play au urmărit showul “oriunde și oricând” – aproape 20 de milioane de ore consumate timp de 7 săptămâni cu jocul atracției, între relație sau tentație.

Inovație: primul show cu gamification

Insula Iubirii este primul show care are zonă de gamification prin aplicația – “Insula Iubirii – Jocul” – peste 80.000 de useri în 3 săptămâni de la lansare, peste 70% dintre ei deținători de iPhone, atingând un nivel de engagement de 82%.

Ce spun producătorii show-ului Insula iubirii

Producătorii Emilia Vlad și Alex Fotea se află în spatele succesului acestui format – au preluat producția în urmă cu 3 sezoane și sunt cei care au dat această dimensiune de fenomen pentru showul care a avut premiera la Antena 1 în 2015.

Emilia Vlad și Alex Fotea semnează și alte hit-uri Antena, fiind producătorii Te cunosc de undeva! și Power Couple.

„Cine iubește nu lasă” – mesajul care surprinde esența show-ului îi aparține lui Radu Cimpoeșu, Head of Copy Antena. 

INTERVIU Alex Fotea: „Un reality show 100% real”

Alex Fotea este regizorul show-ului și responsabilul de conținut, ajutat de Artur Orban, Content Producer.

De ce e Insula Iubirii un succes atât de mare? 

Cred că Insula a devenit un succes atât de mare pentru că, deși emisiunea este un reality show, ea poate fi „consumată” de către public ca un serial. Sunt povești cu mize mari, intrigi de tot felul, personaje de care te atașezi, pe care le simpatizezi și îți dorești să le vezi trecând prin tot felul de situații. E un carusel emoțional puternic, dens, plin de surprize și așa zise „twist-uri”, pe care publicul a început să-l trăiască, odată cu personajele din poveste. Un alt lucru care atrage este faptul că nu știi niciodată ce urmează să se întâmple și în ce fel. îi ține activi pe oameni în a presupune mai multe variante, mai multe scenarii, idei care sunt dezbătute și comentate a doua zi la muncă, pe drum, la cafea, în online. Apreciem foarte mult publicul, îl respectăm și, din acest motiv, de multe ori inserăm detalii și nuanțe care să îi facă fericiți, atunci când le descoperă și anticipează ce va urma. 

Un alt aspect care atrage este faptul că este un reality show 100% real, iar cei care au curajul să participe în acest experiment social, nu sunt persoane publice și se expun pe ei așa cum sunt. Iar în poveștile lor de viață sau reacțiile lor la anumite trăiri, ne fac pe noi toți să găsim anumite aspecte cu care ne identificăm, fie că vrem sau nu să recunoaștem. Și asta face totul și mai intrigant.

Cât ai dormit, în medie, pe noapte de când a început Insula? 

4 – 5 ore, maximum. În timpul montajului, nu visez altceva decât ce trebuie să fac a doua zi. Cum să facem povestea mai puternică, mai interesantă, mai atrăgătoare.

Ce e cel mai greu la producția aceasta? 

Să reducem orele de material filmate într-o zi și s-o facem într-un fel cât mai atractiv pentru public. În medie, adunăm undeva la 400 și ceva de ore de material brut pe zi. E un proces amplu în selecție. E ca un puzzle complex. Trebuie să te asiguri că ai toate elementele acolo. Sunt mai multe fire de poveste care se întrepătrund, stări ale participanților și important este ca atunci când le aduni și le mixezi să fii sigur că doar așa povestea va fi spusă în cea mai bună variantă a ei.

Ce e cel mai satisfăcător pentru tine și pentru echipă, la Insula Iubirii? 

Să vedem că publicul trăiește intens, alături de participanții din emisiune. Că e activ, că e implicat. Să vedem că efortul uriaș din spatele celui mai complex reality show, spun eu, nu este în zadar. Cu asta ne „hrănim”.

Cât de importantă e muzica în Insula? 

E foarte greu să transmiți emoție printr-un ecran TV. Un om, pentru a simți o emoție puternică, are nevoie ca măcar unul dintre cele 5 simțuri clasice să fie “atins”. Iar prin ecranul televizorului te poți folosi doar de „văz” și „auz” ca să poți încerca să transmiți ceva cu impact celui de acasă, de pe canapea. Automat muzica devine un element cheie pentru că te va purta pe tine, cel de acasă, în povestea noastră, așa cum am văzut-o noi. Și nu numai muzica, orice efect audio, orice detaliu pus cum trebuie și unde trebuie îți poate transmite mai mult decât o mie de cuvinte.

Ce te inspiră când o alegi? 

Muzica trebuie aleasă în funcție de starea pe care o trăiește participantul în emisiune. El transmite ceva și ține de mine să încerc să intuiesc cât mai corect ce fel de muzică poate face momentul cât mai puternic. Muzica trebuie să îi poarte pe cei de acasă în poveste și să îi țină conectați acolo.

Cui vrei să mulțumești? 

Întregii echipe. Sunt oameni devotați, talentați și implicați. E un efort uriaș, uneori supra-omenesc, atât pentru echipa de filmare, cât și pentru echipa de post-producție, efort care nu se poate susține decât dacă faci cu pasiune ceea ce faci. Și le mulțumesc din suflet pentru asta.

Despre Insula iubirii

Insula Iubirii este un format internațional și este operat de Antena cu ajutorul a sute de oameni implicați în producție și dezvoltare.

Fenomenul “Insula” din România declanșat în vara lui 2024 nu este singular – pentru prima dată de la difuzarea formatului Love Island în SUA, în vara lui 2025 a devenit lider la minute consumate în topul săptămânii pe toate platformele americane – numărul 1 la minute consumate în săptămâna 7-13 iulie pe Peacock/Paramount+, 1,9 miliarde minute.

