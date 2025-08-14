Recent, într-un interviu pe care l-a oferit în Cancan, Valentina Pelinel a dezvăluit care este secretul relației pe care o are cu Cristi Borcea și cum au reușit să reziste împreună.

„Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas. Iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă. Și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi. Dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început”, a spus Valentina Pelinel pentru sursa citată.

Pentru că recent s-au aflat în vacanță, soția lui Cristi Borcea a vorbit și despre momentele petrecute în doi, afirmând că renunță cu greu la a sta pe telefoanele mobile, chiar dacă vor să profite din plin de timpul în care se află unul lângă altul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese. Dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine”, a adăugat Valentina Pelinel.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Întrebată dacă a fost curioasă să vadă ce mesaje, apeluri sau e-mail-uri are Cristi Borcea în telefon, soția afaceristului a afirmat că ea consideră că acest lucru este unul normal la începutul unei relații, însă odată ce a prins încredere în partener, nu s-a mai uitat în aparatul mobil al acestuia.

„Cred că e o curiozitate normală, dar la noi a trecut repede. Încrederea s-a construit frumos, fără «inspecții» digitale”, a încheiat soția lui Cristi Borcea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE