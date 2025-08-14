Recent, într-un interviu pe care l-a oferit în Cancan, Valentina Pelinel a dezvăluit care este secretul relației pe care o are cu Cristi Borcea și cum au reușit să reziste împreună.
„Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas. Iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă. Și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi. Dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început”, a spus Valentina Pelinel pentru sursa citată.
Pentru că recent s-au aflat în vacanță, soția lui Cristi Borcea a vorbit și despre momentele petrecute în doi, afirmând că renunță cu greu la a sta pe telefoanele mobile, chiar dacă vor să profite din plin de timpul în care se află unul lângă altul.
„Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese. Dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine”, a adăugat Valentina Pelinel.
Întrebată dacă a fost curioasă să vadă ce mesaje, apeluri sau e-mail-uri are Cristi Borcea în telefon, soția afaceristului a afirmat că ea consideră că acest lucru este unul normal la începutul unei relații, însă odată ce a prins încredere în partener, nu s-a mai uitat în aparatul mobil al acestuia.
„Cred că e o curiozitate normală, dar la noi a trecut repede. Încrederea s-a construit frumos, fără «inspecții» digitale”, a încheiat soția lui Cristi Borcea.
