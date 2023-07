Antonia a dezvăluit că face mult sport pentru a se menține în formă, iar partenerul ei de viață o motivează foarte mult în acest proces.

„Da, fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult”, a declarat Antonia pentru Viva.ro.

Celebra cântăreață a povestit că, pe lângă sport, este foarte atentă la ce mănâncă. Totuși, artista a recunoscut că nu se abține nici de la dulciuri sau fast-food, însă nu exagerează niciodată cu poftele.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate.

Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.

Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a mai povestit Antonia, pentru sursa citată.

Ce spune Antonia despre criticile care i se aduc

„Sunt oameni care critică indiferent dacă fotografiile sunt sexy sau nu. Doar pentru că nu le plac, nu e genul lor acel tip de conținut sau pentru că simt că au puterea să își exprime părerile cu ușurință, cu ajutorul social media. Sunt foarte multe momente când astfel de comentarii nu contează și nu mă deranjează și momente în care mă deranjează, pentru că sunt om, am sentimente și e dificil să citești comentarii răutăcioase gratuite”, a declarat vedeta.

