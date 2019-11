Secretul succesului lui Vlad Ivanov în străinătate: și-a luat agent irlandez! „Fără el, nu aș exista ca actor”

De Andreea Romaniuc Archip,

Actorul Teatrului Bulandra s-a dovedit extrem de inspirat în urmă cu un deceniu, când a bătut palma cu un agent din Irlanda. A ales să își lase cariera pe mâinile unui străin pentru a beneficia de o mai bună conexiune peste hotare.

Se întâlnește o dată pe an cu directori de casting de la Hollywood

Vlad Ivanov

„Practic, nu aș putea să exist ca actor dincolo, dacă nu aș avea un agent. Pe agentul meu îl cheamă Richard Cook și în afară de faptul că are agenții și la Londra, și în Dublin, unde locuiește, a creat un festival în orașul lui natal, în Irlanda, “Subtitle”. An de an invită acolo cel puțin 100 de directori de casting din toată lumea și de la Hollywood și toți actorii din agenția lui sunt chemați să aibă discuții cu acești directori de casting. Ei vin să te cunoască, să știe că exiști și, ulterior, să îți ofere joburi”, a explicat, pentru Libertatea, Vlad Ivanov.

Agentul îi e și manager: „Mă sfătuiește ce ar trebui să joc”

Richard Cook

Richard Cook este cel care l-a îndemnat, la un moment dat, pe Vlad Ivanov să țină pasul cu tehnologia – actorul fiind refractar la ce-i nou în domeniu, inițial – și să folosescă un smartphone, tocmai pentru a fi tot timpul disponibil și a nu rata vreun proiect sau o întâlnire importantă, stabilită prin e-mail.

„Lucrăm împreună din 2009. E un om deosebit, avem o relație profesională și umană foarte bună și sigur ne consultăm la fiecare proiect. Este cel care îmi și manageriază oarecum cariera, mă sfătuiește ce ar trebui să joc”, a adăugat actorul.

Aidan Turner Foto: Hepta

Printre actorii de top de cariera cărora se ocupă irlandezul Richard Cook se numără și Aidan Turner, irlandez și el, interpretul lui Kili în trilogia „Hobbitul”, regizată de Peter Jackson.