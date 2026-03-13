Cântăreața Stefani Silikchiyska, cunoscută sub numele de scenă Selina „Megastar”, a inclus în show-ul său o reinterpretare a hitului „A venit poliția”. Adaptată în limba bulgară și în stilul specific pop-folk din țara vecină, piesa a stârnit entuziasmul publicului prezent la concert.

Momentul a avut loc într-un club celebru din sudul Bulgariei, Cavalli Club din Stara Zagora, unde artista a cântat în fața a aproximativ 2.000 de oameni. Atmosfera a devenit incendiară încă din primele acorduri, iar publicul a reacționat imediat, cântând refrenul alături de ea.

Stefani Silikchiyska provine din orașul Rakovski și face parte din noua generație de artiști din muzica pop-folk bulgară. Parcursul ei muzical a început într-un ansamblu tradițional de folclor, experiență care i-a oferit o bază solidă pentru cariera artistică.

Anii petrecuți în muzica tradițională au ajutat-o să își dezvolte tehnica vocală și să capete încredere pe scenă. Ulterior, artista a făcut pasul spre industria comercială, unde a început să își construiască treptat o identitate muzicală proprie sub numele de Selina „Megastar”.

