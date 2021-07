Melodia lansată recent pe canalul de YouTube al lui Selly se numește „Porsche”. La doar patru ore de la difuzarea ei, piesa a strâns aproximativ 250.000 de vizualizări pe respectiva platformă.

„Într-un Porsche Taycan / 10.000 în ghiozdan / Ți-am mai zis să stai calm”, sunt câteva dintre versurile piesei. Totodată, Selly s-a lăudat cu recordurile lui din mediul online.

Are un milion de fani pe TikTok, două milioane de urmăritori pe Instagram și trei milioane pe YouTube.

Videoclipul melodiei atrage imediat atenția, membrii trupei 5GANG și Dorian Popa apar printre mașini de lux de sute de mii de euro, bolizi pe care îi și conduc.

Totodată, aceștia au la dispoziție și un elicopter.

Recent, Selly a spus câți bani face din YouTube. „Sunt mulțumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont.

Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii își imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele. Nu e ca și cum poți ști acum câți bani ai exact. Care e averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranță că brandul pe care l-am construit și imaginea cu siguranță acestea valorează peste un milion de euro… mult peste un milion de euro.

În rest, sume exacte de bani și lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulțumire”, i-a spus Selly lui Cătălin Măruță într-un interviu.

