Selly a spus câți bani face pe lună din YouTube. Iată suma cea mai mare încasată

Se zvonește de ceva timp că Selly a făcut deja primul milion de euro. E adevărat sau nu? S-a ferit multă vreme să facă declarații despre banii pe care îi câștigă, dar acum Cătălin Măruță l-a invitat în podcastul lui și tocmai acest subiect a abordat.

Selly nu își dorește să vorbească despre banii săi, despre sumele pe care le câștigă. E o mândrie, dar preferă să păstreze pentru el.

„Sunt mulțumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine, dar nu vreau să discut despre sume concrete. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont. Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii își imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele. Nu e ca și cum poți ști acum câți bani ai exact. Care e averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranță că brandul pe care l-am construit și imaginea cu siguranță acestea valorează peste un milion de euro… mult peste un milion de euro. În rest, sume exacte de bani și lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulțumire”, i-a spus Selly lui Cătălin Măruță.

Dezvăluirile nu s-au oprit aici. Cătălin Măruță a fost curios să afle cât câștigă tânărul din YouTube. Și Dorian Popa a dezvăluit cât ia lunar.

„E vorba de Google AdSense. AdSens-ul se bazează pe vizualizările pe care le faci în YouTube. Contează cine se uită, puterea de cumpărare a publicului. La mine AdSens-ul asta crește peste 10.000 de euro, scade sub 10.000 de euro. 15.000 de euro am câștigat cel mai mult într-o lună”, a declarat Selly.

Selly a renunțat la emisiunea de la Prima TV

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, a renunțat la contractul cu Prima TV pentru emisiunea sa săptămânală, Selly Show. Decizia vine la o lună de la scandalul iscat după petrecerea de ziua sa de naștere, când tânărul a fost amendat pentru nerespectarea restricțiilor din pandemie.

Contactat de Libertatea, Selly spune că decizia de a renunța la proiect îi aparține în totalitate și nu are legătură cu petrecerea, informaţie confirmată şi de reprezentanţii televiziunii.

