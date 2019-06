Serialele verii în 2019: Ce vedem nou și bun pe micul ecran

Years and Years (24 iunie)

Familia Lyons, în fața televizorului / Foto: StudioCanal

Acest ambițios serial britanic ne prezintă viața unei familii obișnuite, în perioada 2019-2034. Prin ochii membrilor săi vedem cum lumea e modelată de Brexit, de al doilea mandat al lui Trump și de ascensiunea Chinei în plan tehnologic.

Local, controversata afaceristă Vivienne Rook (Emma Thompson) intră în politică și câștigă tot mai mulți susținători. Viziunea ei asupra lumii dezbină națiunea, iar ascensiunea sa la putere conturează un viitor incert pentru englezi.

Alcătuit din 6 episoade, „Years and Years” debutează pe HBO și HBO GO în data de 24 iunie.

The Loudest Voice (30 iunie)

Russell Crowe, în rolul lui Roger Ailes / Foto: Showtime

Russell Crowe se metamorfozează în Roger Ailes, fondatorul canalului american de știri Fox News. Pornind de la credința acestuia – că televiziunea e cea mai puternică unealtă pentru controlarea maselor -, serialul își propune să ne explice cum a ajuns Donald Trump președinte.

„Ca să înțelegi evenimentele ce au condus la ascensiunea Partidului Republican modern, trebuie să-l înțelegi pe Ailes”, spun creatorii serialului, aceiași oameni care ne-au adus „BlackKklansman” și „Get Out”.

Cele 7 episoade nu se vor axa doar pe manipularea mediatică din SUA ultimilor zece ani, ci și pe viața privată tumultoasă a lui Roger Ailes, care a fost acuzat în repetate rânduri de hărțuire sexuală. Una dintre acuzatoare e jucată de Naomi Watts.

Stranger Things: sezonul 3 (4 iulie)

Puștii din Hawkins sărbătoresc Ziua Independenței / Foto: Netflix

De Ziua Națională a SUA ne reîntâlnim cu cea mai îndrăgită producție originală Netflix lansată până acum. „Stranger Things” revine cu sezonul numărul trei, ceea ce înseamnă o nouă aventură dubioasă pentru gașca de copii-detectivi a orașului Hawkins.

De data asta, totul se petrece în miezul anului 1985, când capodopera SF „Back to the Future” era singurul lucru despre care vorbeau puștii. Să sperăm că nostalgia caracteristică serialului nu se va limita la aluzii și glumițe cu privire la filmul lui Zemeckis, ci că se va juca într-adevăr cu noțiunea de călătorie în timp.

Suits / Costume: sezonul 9 (17 iulie)

Distribuția serialului

Serialul juridic „Suits”, care a făcut-o celebră pe Meghan Markle, se desparte definitiv de fani vara asta. Sezonul 9 este ultimul, chiar dacă franciza va continua printr-un „spin-off” (producție anexă) numit „Pearson”, axat pe personajul Ginei Torres, cu premiera tot pe 17 iulie.

„Suits” explorează relația învățăcel-mentor dintre Mike Ross (Patrick J. Adams) și Harvey Specter (Gabriel Macht). Mike dovedește abilități ideale pentru profesia de avocat, precum o memorie fotografică, dar deciziile neinspirate luate de-a lungul vieții l-au împiedicat să urmeze Dreptul.

Chiar și așa, Mike ajunge să lucreze pentru Harvey, iar talentul său se dovedește a fi neprețuit pentru firma de avocatură. Totuși, lipsa calificării lui trebuie neapărat să rămână un secret.

Orange is the New Black / Portocaliul este noul negru – sezonul 7 (26 iulie)

Taylor Schilling, în centru / Foto: Netflix

Inspirat din memoriile unei tipe condamnate la un an de închisoare pentru trafic de droguri, „Orange is the New Black” e o radiografie captivantă a penitenciarului de femei, un mediu cu care puțini dintre noi au avut vreodată tangențe.

Sclifosita Piper (Taylor Schilling) trebuie să se adapteze la un stil de viață diametral opus față de cum trăise până atunci, să se integreze în comunitatea deținutelor pentru a putea rezista psihic până în momentul eliberării.

Sarcina numai ușoară nu e. De la răfuieli cu colegele până la revolte și luări de ostatici, Piper se va trezi în tot felul de situații complicate care o vor îndepărta de redobândirea libertății.

Sezonul 7 al acestui serial original Netflix este și ultimul, din păcate.

GLOW – sezonul 3 (9 august)

Poster oficial / Foto: Netflix

Superbele Femei din Wrestling (Gorgeous Ladies Of Wrestling) revin în ring pentru o nouă provocare comică. Luptătoarele ajung acum în Las Vegas, într-un decor extravagant și și cât se poate de promițător pentru carierele lor.

„GLOW” urmărește un grup de actrițe care nu reușesc să se remarce la Hollywood, așa că-și încearcă norocul într-o lume oarecum similară: cea a wrestling-ului feminin. Ne concentrăm mai mult pe Ruth (Alison Brie), a cărei carieră devine și mai dificilă când se vede colegă de trupă cu Debbie (Betty Gilpin) – cândva cea mai bună prietenă a ei, actualmente inamică de moarte.

Creat de aceeași echipă responsabilă pentru „Orange is the New Black”, „GLOW” revine pe Netflix cu 10 episoade noi în data de 9 august.

BONUS: Chernobyl / Cernobîl

Foto: HBO / Sky Atlantic

Îl trec separat de restul listei, pentru că miniseria formată din 5 episoade s-a încheiat deja, la începutul lunii. Dacă încă nu l-ai văzut, te sfătuiesc să lași deoparte orice faci și să-l cauți chiar acum pe HBO GO.

„Cernobîl” dramatizează (într-o oarecare măsură) explozia reactorului nuclear din Ucraina Sovietică, din aprilie 1986, dezastru care amenința să ne șteargă întregul continent de pe fața pământului.

Cu o atmosferă cufundată în permanentă tensiune, o distribuție perfectă și un scenariu extraordinar de bine pus la punct, „Cernobîl” este – cu siguranță – cel mai bun serial al ultimilor ani. Conform IMDb, e chiar cel mai bun din toate timpurile, afirmație cu care tind să fiu de acord.

