Muzică și Filme VIDEO | Serialul ”Sex and the city” continuă cu un nou capitol De Ramona Ciobanu,

O noua versiune din franciza „Totul despre sex/ Sex and the City” este pregătit de HBO Max pentru 2021, iar din distribuţie vor face parte Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis, a anunțat serviciul de streaming american HBO Max, potrivit The Guardian.