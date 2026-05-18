Două EA-18G Growler s-au ciocnit la o demonstrație aeriană

Incidentul a avut loc duminică, în a doua și ultima zi a evenimentului Gunfighter Skies, organizat în apropierea bazei aeriene Mountain Home Air Force Base. Cele două aeronave implicate erau avioane EA-18G Growler ale Marinei SUA. Acestea participau la o demonstrație aeriană în momentul în care s-au lovit în zbor.

Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. pic.twitter.com/yQqPavmSWk — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Un purtător de cuvânt al Marinei SUA a declarat pentru BBC că toți membrii echipajelor s-au catapultat în siguranță. Reprezentanții bazei Mountain Home au transmis că militarii implicați în incident sunt în stare stabilă.

După prăbușirea aeronavelor, în zonă a izbucnit un incendiu, iar baza militară a fost blocată pentru scurt timp. Restul show-ului aviatic a fost anulat. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs coliziunea.

🚨 Mid-air disaster at a U.S. airshow as two Navy EA-18G Growler fighter jets collided during an aerial maneuver over Mountain Home Air Force Base in Idaho.



„Vă mulțumim tuturor oaspeților noștri pentru răbdare și compasiune, care ne-au permis să răspundem rapid și în siguranță la incident”, au transmis reprezentanții bazei.

Avioanele EA-18G Growler erau repartizate unei escadrile de atac electronic din statul Washington. Potrivit Marinei SUA, fiecare astfel de avion costă aproximativ 67 de milioane de dolari. Gunfighter Skies Air Show fusese organizat ultima dată în 2018. Atunci, un pilot de planor a murit într-un accident produs în timpul evenimentului.

