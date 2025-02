În timpul unui concert susținut în Brazilia, Shakira a interpretat o versiune revizuită a melodiei „Dont Bother”, ale cărei versuri au fost schimbate pentru a include referiri acide la Pique și Clara Chia. Dacă în varianta originală cânta „She’s got perfect friends” („Ea are prieteni perfecți”), acum a înlocuit cuvintele cu „She shares your stupid friends” („Ea îți acceptă prietenii stupizi”), făcând aluzie la anturajul fostului său partener.

Însă aceasta nu a fost singura modificare. Shakira a introdus un mesaj tranșant cu privire la relația lui Pique cu Clara Chia: „Ea lucrează pentru tine gratis, nu o face să-și piardă mințile. E mai mult decât meriți și totuși tot nu e mai bună decât mine”. De asemenea, într-o schimbare dramatică a versurilor originale, artista a cântat „Sexul era grozav cu mine”, o replică evident destinată fostului jucător al Barcelonei.

Mai multe melodii vorbesc despre fostul partener

Shakira a continuat să-și exprime frustrările legate de relația eșuată cu Gerard Pique, evidențiind sacrificiile pe care le-a făcut pentru el. „Am renunțat la tot ce aveam pentru tine și m-am mutat într-o țară socialistă doar ca să fiu cu tine. Mi-am tăiat unghiile, ca să nu te rănesc. Am slăbit, am învățat fotbal, doar ca să rămâi, dar n-ai făcut-o și nici n-o vei face”, a mai cântat artista.

Recomandări Șefii CFR Călători și-au crescut indemnizațiile în austeritate. Trenurile de călători din România au înregistrat în primele opt luni din 2023 întârzieri cumulate de 4,6 ani

Momentul a fost primit cu aplauze entuziaste din partea publicului din Sao Paulo, unde artista a oferit un show spectaculos, dar și plin de mesaje ascunse. Pe lângă modificările versurilor, Shakira a inserat și un mesaj ironic la începutul piesei „She Wolf”. Pe ecranele uriașe din spatele scenei a fost proiectată fraza: „Lupoaicele adevărate nu râvnesc la posesiunile vecinului. Clar!”, o aluzie la Clara Chia și relația acesteia cu Pique.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

În ultimii doi ani, artista a lansat mai multe piese în care a făcut referiri evidente la fostul său partener și infidelitatea acestuia, inclusiv hiturile „Bzrp Music Sessions, Vol. 53” și „TQG” alături de Karol G.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News