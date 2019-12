De Daria Maria Diaconu,

Într-un mesaj pe care l-a postat pe Twitter, Sharon Stone a criticat site-ul respectiv pentru că i-a fost șters contul. Contul vedetei hollywoodiene a fost șters după ce mai mulți utilizatori au raportat că acesta ar fi fals, nevenindu-le să creadă că este vorba chiar de celebra actriță, scrie Clarin.

‘Am intrat pe site-ul de întâlniri @bumble şi mi-au închis contul. Unii utilizatori au raportat că nu se putea să fiu eu! Hei @bumble, sunt exclusă pentru faptul că sunt eu? Nu mă scoateţi din stup”, a scris Sharon Stone în mediul online.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ??

Some users reported that it couldnt possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ??‍♀️

Dont shut me out of the hive ?