Încă o vedetă de la PRO TV a fost diagnosticată cu coronavirus. Shurubel, colegul de emisiune al Adelei Popescu, a fost test depistat pozitiv. Prezentatorul TV a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate și despre ce simptome are.

„Transpir. Am nasul înfundat. Ultimele zile am transpirat 11 tricouri. Nu am gust, dar nici miros. Ieri am mâncat o ceapă întreagă și nu am simțit gustul. Am vrut să văd dacă lăcrimez, dar nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Shurubel la „Vorbește lumea”.

În aceste momente, prezentatorul se află acasă, în izolare la domiciliu, pentru următoarele 14 zile. Cosmina Păsărin îi va ține locul în emisiune, alături de Bogdan Ciudoiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am dezinstalat jocurile și mi-am cumpărat o carte. Am început să fac shopping online. Soția mea este plecată”, a mai spus vedeta.

Zilele trecute, Adela Popescu a anunțat că a fost testată pozitiv cu COVID-19, iar acum colegul său, Andrei, se află în aceeași situație.

Cum se simte Adela Popescu, după ce a fost infectată cu COVID-19

Soția lui Radu Vâlcan se află în izolare la domiciliu și așteaptă cu mare nerăbdare să se întoarcă pe micul ecran. Adela Popescu a mărturisit că a avut două zile mai grele, însă acum starea ei de sănătate s-a mai îmbunătățit.

„N-am avut poftă mare de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe. Abia ieri am mâncat o masă așa consistentă, să zic. Mă hidratez foarte mult. Astea sunt sfaturile pe care le-am primit. Țin legătura cu medicii să-mi spună, în funcție de ce simptome apar, dacă necesită vizită la spital sau mai știu eu ce”, a declarat vedeta.

Citeşte şi:

Flavia Mihășan și-a botezat cel de-al doilea băiețel. De ce nu a fost băgat în cristelniță

Lavinia Pârva, primele declarații după zvonurile divorțului de Ștefan Bănică jr: „Ne concentrăm pe creșterea băiețelului”

Andreea Raicu s-a confesat celor care o urmăresc în mediul virtual. „Știu că m-a iubit, dar nu a știut să mi-o arate”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Emma Răducanu, apariție spectaculoasă pe covorul roșu, la „Gala ținutelor ieșite din comun”. Superbă!

Playtech.ro ȘOC! Directorul OMS, anunț categoric despre a treia doză de vaccin: ‘Nu mai pot să tac’

Observatornews.ro Tânăr de 24 de ani, ucis fără milă de iubită la Blaj, în Alba. Băiatul a sfârșit în urma loviturilor de topor

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2021. Racii își pun întrebări despre viața lor de zi cu zi și își accentuează dorința de a schimba ceva

Știrileprotv.ro Lipsă de muncitori pe șantierul autostrăzii Sibiu - Pitești. „Nu vor să muncească”. Salariile uriașe cerute de meseriași

Telekomsport Ce a putut să spună o vedetă TV din Marea Britanie despre Emma Răducanu şi originile ei româneşti. Britanicii i-au sărit imediat în cap

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”