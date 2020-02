De Florian Gheorghe,

Gripa care deja a ucis, la nivel national, a stârnit panică și printre artiștii autohtoni care au devenit mult mai precauți în ceea ce privește întâlnirile cu masele mari de oameni. Mai exact, câțiva artiști au considerat că e de bun augur să-și amâne concertele, preferând să pună pe primul loc starea lor de sănătate, dar și a publicului.

Astfel, membrii trupei rock Krypton au decis să în carantină din cauza gripei care l-a afectat pe unul dintre ei. Formația și-a amânat un concertul pe care urma să-l susțină duminică seara, într-un mare club rock din Capitală. Pentru a-i proteja pe cei din public, dar și pentru binele lor, legendarul chitarist și compozitor Eugen Mihăescu a hotărât să e mai bine să amâne întâlnirea cu publicul bucureștean, convins fiind că va găsi înțelegere în rândul fanilor.

Emeric Imre a părăsit scena în timpul concertului

Răgușit și cu frisoane, Emeric Imre a făcut un efort să urce pe scenă, sâmbătă, într-un club din Baia Mare. Artistul a stat pe scenă doar câteva minute, pentru a convinge audiența de cât de răgușit e. Apoi, în ciuda protestelor unora, a părăsit localul: ”Îmi cer scuze că nu am reușit să cânt. Am fost răgușit, ulterior am avut frisoane. Când sunt bolnav sunt realmente bolnav, îi rog pe toți ce au fost de față să mă înțeleagă, nu sunt tonomat”, ne-a spus artistul, în vârstă de 55 ani, mâhnit de faptul că gestul lui nu a fost înțeles de toți cei implicați în eveniment. ”Am primit multe amenințări pe Facebook procum și vorbe de ocară în urma acestei nefericite întâmplări”, recunoaște cântărețul (FOTO)

Și solistul de muzică de petrecere Gabi Ile, alias Gabi de la Oradea, se luptă cu simptomele unei răceli puternice, situație în care medicii i-au recomandat izolarea timp de câteva zile, până la un nou control medical. Astfel, cântărețul bihorean și-a contramandat un eveniment privat la care urma să fie prezent duminică, scuzându-se motivat de starea sa incertă de sănătate, ce-l ține la pat. ”Din respect pentru oameni, neștiind cu ce tip de răceală mă confrunt, nu m-am putut prezenta la petrecere. Am trimis pe altcineva, un coleg din breaslă, pentru a întreține o seară agrabilă”, ne-a declarat solistul (FOTO)

