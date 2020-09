Silviu Petcu de la Distractis își mută satira politică în online. ”Facem improvizație din 1988, deci totul o să fie natural”

Pe Silviu Petcu l-am regăsit la deschiderea unei cafenele, unde a venit pentru a mai socializa cu tinerii, pentru a afla tainele mediului virtual.

Celebrul comediant este decis să cucerească internetul cu show-urile cu care a obișnuit publicul încă de pe vremea comunismului.

”Eu n-am avut de muncă în perioada asta. Nu vezi ce slab sunt? Nu mi s-a lipit cămașa de spate pentru că am avut grijă în ultimii ani să pun ”rucsacul” în față. Acum, ”rucsacul” nu mai este. Așa că ce să facem, ne apucăm de muncă ușor-ușor. Avem două proiecte, unul pe online, că toată lumea e pe online și noi ăștia care am fost pe televizor, nu mai vrem TV, vrem să fim și noi pe online, și unul la teatru. Am zis să ne aliniem și noi tendințelor, astfel încât și bunicii de vârsta noastră să treacă de la televizor pe online să ne vadă în splendoarea tinereții noastre”, a povestit Silviu Petcu.

Lăsând un pic umorul la o parte, comediantul din fosta trupă Divertis ne-a mărturisit că-și dorea un astfel de proiect, unde nu există montaj, ca în televiziune, sau un scenariu bine definit, cum este la teatru.

Recomandări Le Monde: Lumea se află în fața celui de-al doilea val COVID. Soluția experților pentru evitarea unui nou lockdown

”Fiind online, nu am pus nimic pe hârtie. Fiind online, totul este în cap, în suflet și simțire. Online-ul nu prea suportă penița, tastele, decât ca idee și ca adunări între oameni, în rest trebuie făcut cât mai natural, astfel încât poată să atragă lumea în continuare, că dacă te apuci să faci ca la teatru sau înregistrezi se uită lumea ca la felul 30 că nu are legătură. Spectacolul pe scenă e una, spectacolul pe TV e doi și al treilea este online-ul care trebuie să fie foarte natural și foarte proaspăt”, a mai spus actorul.

În timp ce colegii lui spun că vor avea totuși un soi de scenariu sau cel puțin vor pune la punct teme de discuție, Silviu ne asigură că personal el va merge în proporție de 80% pe improvizație.

Cine a făcut prima dată improvizația asta despre care vorbim? Noi o facem din 1988. Deci creierul îl mai avem, sinapsele sunt, dăm o temă, fiecare dintre noi e cineva și prodim o prostie. Nu o faci perfect ca pe scenă, o faci mai prosteală, mai gâlgâicioasă. Silviu Petcu:

VIDEO: Cosmin Nistor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Citeşte şi:

Cristian Grețcu crede că nu va scăpa prea curând de asocierea cu Ion Iliescu: „Poate după 2040, cine știe?”

Ghinion pe plan profesional. „Părăsit” de Cătălin Cazacu, pentru alt post TV, Victor Slav trăiește din publicitatea făcută pe Instagram

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH Cine este femeia care l-a jignit pe Klaus Iohannis, la deschiderea metroului din Drumul Taberei. Ce pedeapsă a primit

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2020. Săgetătorii fac schimbări inspirate mai puțin înclinate spre ordine

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"