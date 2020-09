“Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii.

Dar această propunere a venit într-un moment în care i-am crescut pe cei mici încât să fie pe picioarele lor, la propriu, adică a venit într-un moment prielnic”, a declarat Simona Gherghe pentru okmagazin.ro.

Simona Gherghe s-a retras de la Acces Direct atunci când a rămas însărcinată cu al doilea copil.

“Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia.

Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc.

Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o”, a mai adăugat ea pentru sursa citată.

