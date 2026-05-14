Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că pe firul 2 de circulație de pe ruta București – Brașov, între stațiile Buftea și Chitila și pe liniile de la 2 la 8 din stația Chitila traficul feroviar a fost restricționat temporar. Circulația feroviară a fost reluată în condiții normale, la ora 14:28, pe firul 2 între stațiile Buftea și Chitila și pe liniile 2-8 din stația Chitila, informează Club Feroviar.

Pe tabela de sosiri din Gara de Nord sunt întârzieri de 25 de minute la trenul RE 11552 de la Adjud (Astra trans Carpatic), de 40 de minute la RE 3002 de la Brașov și de 30 de minute la IR 1572 de la Galați (ultimele două ale CFR Călători).

Personalul feroviar al SRCF București a intervenit cu o drezină pantograf în stația Chitila pentru remedierea deranjamentului la sistemul de alimentare cu energie electrică a liniei de contact aferentă firului 2 Buftea – Chitila. Trenurile programate să tranziteze acest interval feroviar, inclusiv stația Chitila, au fost redirecționate să circule doar pe firul 1 Buftea – Chitila și pe linia 1 din gara Chitila.

Drezina pantograf este un vehicul feroviar specializat, utilizat în principal pentru inspecția, întreținerea și repararea rețelei de contact a liniilor electrificate. Spre deosebire de o drezină obișnuită, acest utilaj este echipat cu un pantograf similar cu cel al locomotivelor, însă rolul acestuia nu este de a capta energie pentru tracțiune, ci de a măsura parametrii tehnici ai firului de contact.