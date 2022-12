Simona Gherghe, una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi, a povestit pe contul de Instagram dezamăgirea pe care a trăit-o în urma unei colaborări. Gazda show-ului matrimonial de la Antena 1 a precizat că nu a fost dată afară din emisiune, ci este vorba despre o altă colaborare.

Prezentatoarea susține că a fost concediată după ce și-a spus părerea. Simona Gherghe îi sfătuiește fanii săi să nu facă compromisuri niciodată și să spună întotdeauna ce simt și ce gândesc.

„Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu! Te dau afară! Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea! Libertatea să spui ce gândești! Să lupți pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care le-o dați copiilor voștri.

P.S. Situația povestită mai devreme e legată de o colaborarea din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta”, a scris Simona Gherghe, pe pagina sa de Instagram, potrivit WOWbiz.ro.

Simona Gherghe, despre viața cu doi copii

Simona Gherghe, în vârstă de 44 de ani, este mamă a doi copii, Ana, în vârstă de 5 ani și Vlad, de 3 ani. Vedeta a povestit cum se descurcă zi de zi cu cei mici și cum gestionează situațiile dificile.

„Sunt la o vârstă foarte, foarte dificilă. Ana are 5 ani și o lună, Vlad are 3 ani și o lună și cu oricine ar sta este foarte obositor, chiar și pentru orice adult, să îi gestioneze, pentru că trebuie tot timpul să aibă activități, mese, gustări și așa mai departe”, a spus vedeta, potrivit Spynews.

„Se joacă foarte mult, se iubesc foarte mult, se ceartă foarte mult, sunt foarte geloși unul pe altul, e așa un amalgam cu de toate. De exemplu, Vlad acum e puțin răcit și a stat câteva zile acasă și permanent întreabă când vine Ana, normal că îi este dor de surioara lui, îi e dor de partenera lui de joacă. Ana, pe de altă parte, mă întreabă când vine și Vlad la grădiniță. Este un duo formidabil, asta pentru că fac și o groază de trăsnăi împreună”, a continuat ea.

„Eu sunt mămoasa în familie. Ei sunt atașați de mine, normal, și de Răzvan, dar mai mult de mine, pentru că eu fac mai multe lucruri cu ei, adică îi pregătesc dimineața de grădiniță, merg la culcare seara cu mine și tot așa. Eu sunt genul ăla de mamă-cloșcă, trebuie să mai lucrez la treaba asta”, a mărturisit Simona Gherghe.

