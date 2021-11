Simona Gherghe, înlocuită de Gabriela Cristea în gala „Mireasa”. „Sper să vă găsiți iubirea”

Simona Gherghe a explicat în cadrul unei emisuni TV că o să fie absentă din gala difuzată la Antena Stars, în care unul dintre concurenți o să plece acasă.

„Mâine, 13.30 este gală. Nu știu cine o să plece, eu nu voi fi, așa că concurentului care mâine va pleca, mă uit la voi, la fiecare, spun vă mulțumesc că ați venit la «Mireasă», sper să vă găsiți iubirea afară.

Mâine în mod excepțional, o să lipsesc, atâta tot. O să vina Gabriela Cristea, un om pe care-l cunoasșteți. Cu mine vă vedeți luni de la 14”, a explicat Simona Gherghe.

Gabriela Cristea, nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog

La scurt timp după ce s-a vindecat de COVID-19, Gabriela Cristea a avut nevoie de ajutorul unui specialist, în urma unor atacuri de panică. Vedeta a mărturisit că starea ei nu a fost deloc bună.

„Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a mai spus Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”.

