Gabriela Cristea, nevoită să apeleze la ajutorul unui psiholog. „Am început să am și niște atacuri de panică”

„Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a mai spus Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”.

Gabriela Cristea a împlinit recent 47 de ani

Gabriela Cristea a împlinit 47 de ani, pe 26 octombrie, iar cu această ocazie, soțul ei i-a transmis un mesaj emoționant, alături de care a atașat mai multe imagini cu ei doi.

Prezentatoarea TV și artistul s-au căsătorit în 2015 și au împreună două fetițe. Căsnicia lor a fost una discretă, iar cei doi nu ezită să își facă declarații de dragoste în public.

