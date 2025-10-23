Prezentă la Dubai pentru a urmări un meci din Liga Adriatică (ABA League), disputat între BC Dubai și U-BT Cluj-Napoca, Simona Halep a apărut alături de Patrick Ciorcilă, nimeni altul decât directorul turneului de tenis Transylvania Open, dar și cofondator al Sports Festival, acolo unde în anul 2026 va avea loc meciul de retragere al sportivei.

Mai mult decât atât, Patrick Ciorcilă este fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari și cunoscute bănci din România, care o sponsorizează și pe Simona Halep.

În urmă cu aproximativ o lună, Simona Halep și Patrick Ciorcilă au mai apărut împreună, însă nu în Dubai, ci în România, pentru că au semnat un contract. Și atunci, fotografiile cu ei au fost postate în mediul online.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale”, era mesajul care însoțea la acea vreme imaginile.

În vârstă de 28 de ani, Patrick Ciorcilă a cochetat și cu lumea tenisului: în anul 2013, el a fost convocat pentru meciurile cu Finlanda și Olanda pe care România le-a disputat în calificările Openului României la București, dar s-a aflat și în circuitul echipei de Cupa Davis.

