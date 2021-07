Într-un interviu pentru as.ro, Simona Halep a precizat că evenimentul de la Izvorani din 23 iulie a fost petrecerea ei de logodnă cu Toni Iuruc. Familia le-a fost alături la evenimentul privat, nu au organizat nimic oficial.

Cei doi se pregătesc pentru marea nuntă care va avea loc în curând.

„O să am o familie frumoasă, sunt convinsă. Nu m-am măritat încă… S-au supărat foarte mulţi că nu i-am invitat la logodnă, dar nu m-am măritat. O voi face, probabil, în viitorul apropiat.

Nu a fost oficial o cununie civilă, nimic de acest gen. A fost doar o întâlnire între familii şi a fost un moment deosebit pentru noi. Mă gândesc la măritiş, dar nu e o grabă”, a declarat Simona Halep.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Povestea de iubire dintre Simona Halep și Toni Iuruc

Se știe că logodna Simonei Halep a fost anunțată în luna iunie, atunci când sportiva a mărturisit că este foarte fericită să accepte cererea în căsătorie a partenerului său de multă vreme, Toni Iuruc. Cei doi au o relație din anul 2018 și au făcut-o publică în 2019.

„A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte frumos din viața mea”, povestea Simona la momentul respectiv.

Foto: Instagram Simona Halep – Marian Sterea

Citeşte şi:

Barca de 8+1, la 3 secunde de medalie. Fetele stabiliseră cel mai bun timp al anului în recalificări

Schema prin care peste 100 de români au reușit să facă rost de permise de conducere din Congo. „Taxa” sărea de 2.000 de euro

Avertisment al Centrului European pentru Controlul Bolilor: călătoriile nu sunt recomandate în 13 insule grecești

PARTENERI - GSP.RO „Mă ațâța degeaba, dar ce mi-a propus azi e prea mult” » O actriță, dezvăluiri spectaculoase despre o aventură cu „cel mai frumos bărbat”

Playtech.ro Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...

Observatornews.ro Directoarea şcolii 178 din cartierul bucureştean Pajura şi soţul ei, preotul Costel Paizan, au murit arşi de vii în casă, în timpul furtunii

HOROSCOP Horoscop 30 iulie 2021. Săgetătorii scot la lumină anumite adevăruri, unele dintre ele foarte dureroase

Știrileprotv.ro Milionarul lăsat pieton de Poliția Locală Constanța. I-au ridicat bolidul Ferrari parcat neregulamentar

Telekomsport Arabii se implică pentru resuscitarea unui brand cu tradiţie din România. "S-a semnat acordul". Cine e compania uriaşă din zona Golfului

PUBLICITATE (Publicitate) HUAWEI MateBook D15- un laptop care traduce luxul din „scump” în „accesibil”