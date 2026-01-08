Retrasă din activitate, fosta jucătoare de tenis din România se pare că are o afinitate pentru Dubai, acolo unde a fost surprinsă de mai multe ori în ultimele luni. Iar aproape de fiecare dată l-a avut alături de ea pe Patrick Ciorcilă, directorul turneului de tenis Transylvania Open, dar și cofondator al Sports Festival, acolo unde în 2026 are loc meciul de retragere al Simonei Halep.

Tânărul în vârstă de 29 de ani este nimeni altul decât fiul lui Horia Ciorcilă, un bancher celebru din țara noastră, care are 62 de ani și care s-ar afla pe locul 24 în topul celor mai bogați români, potrivit revistei Forbes, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de lei (aproximativ 300 de milioane de euro).

Simona Halep a realizat un selfie alături de Patrick Ciorcilă, fotografie care a fost postată pe internet, cei doi aflându-se la o terasă din Dubai. Apoi, fosta sportivă s-a fotografiat în aceeași ținută, dar cu o altă pereche de ochelari de soare la ochi, într-un bolid Lamborghini.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În toamna anului trecut, Simona Halep și Patrick Ciorcilă au fost fotografiați împreună tot în Dubai, la un meci de baschet din Liga Adriatică (ABA League), disputat între BC Dubai și U-BT Cluj-Napoca. Și tot în 2025, dar în luna septembrie, cei doi au mai apărut unul lângă altul în România, când au semnat un parteneriat important.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale”, era mesajul care însoțea una dintre fotografiile cu Simona Halep și Patrick Ciorcilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE