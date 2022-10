Multă vreme s-a speculat că cei doi sunt mai mult decât prieteni, însă abia acum el a recunoscut că au fost iubiți. Timp de o lună au format un cuplu. „De Simona nu mai știu nimic. Am jucat-o la început, că suntem, că nu suntem, dar a fost ceva între noi, dacă zic că nu, aș minți. Am ținut mult la ea. A fost o nebunie frumoasă. Când te vizitezi, deja lucrurile sunt serioase. Am fost cu Simona Hapciuc. Am fost cam o lună, nu am fost mult. Am făcut joculețe, dar a fost ceva între noi.

A fost una dintre primele persoane pe care am sunat-o după venirea din Republica Dominicană. Primul a fost Alin, apoi părinții, apoi verișorii, iar Simona a fost a patra persoană”, a spus Albert Oprea într-o emisiune online, potrivit Wowbiz.ro.

În urmă cu câteva luni, când Simona Hapciuc era întrebată dacă se iubește cu Albert Oprea, ea spunea că sunt doar prieteni. „Între mine și Albert este o foarte frumoasă relație de prietenie, care se bazează pe respect și apreciere și tocmai acest respect pe care îl avem unul pentru celalalt nu ne permite să depășim anumite limite.

Dacă ne iubim? Da, ne iubim ca și prieteni, petrecem timp împreună și discutăm despre planurile de viitor ale fiecăruia, dar suntem amândoi conștienți de frumusețea relației dintre noi așa cum este acum, și nu am îndrăzni să o stricăm doar de dragul de a încerca o relație amoroasă”, declara Simona Hapciuc pentru Cancan.

