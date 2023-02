Ingrid, fiica Simonei Pătruleasa și al lui Sabin Ivanof, este elevă în clasa a 5-a și are 11 ani. În cadrul unui interviu, prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit care este modul în care a ales să își crească copilul. Deși Ingrid spune că mama ei este „foarte strictă și severă”, la polul opus soțul vedetei este de părere că aceasta este prea permisivă.

„Ingrid ar spune că sunt foarte strictă și severă, Sabin (n.r. soțul Simonei Pătruleasa și tatăl lui Ingrid) spune că nu îi refuz nimic. Eu aș spune că mă pliez pe situații, mă manifest în funcție de context, nu sunt constant permisivă sau severă.

„Nu încerc să fac lucruri ca mamă doar pentru că sunt la modă, pentru că le recomandă parentingul modern”

Țin la respectarea regulilor specifice vârstei ei, dar ne mai și abatem de la ele. Nu încerc să fac lucruri ca mamă doar pentru că sunt la modă, pentru că le recomandă parentingul modern. Fac lucrurile așa cum simt, probabil că și greșesc de multe ori, dar din greșeli învățăm. Nu cred că există o rețetă a succesului când vorbim despre relația părinte-copil, pentru că nu există nici părinți, nici copii perfecți”, a mărturisit Simona Pătruleasa în interviul acordat pentru kanald.ro.

Ingrid are acces la rețelele de socializare, însă este monitorizată de tatăl ei, Sabin Ivanof. Adolescenta are propriul telefon mobil. „Da, din păcate. Sabin este cel care monitorizează conturile pe care le urmărește Ingrid, el este atent la ce tip de conținut publică acestea, eu mai puțin. Nu putem să ne ținem copiii sub un glob de sticlă de la o anumită vârstă, însă trebuie să îi supraveghem, să învețe că există limite în tot și toate.”

„Eu aș fi spus că i se potrivește o carieră artistică”

Prezentatoarea de la Kanal D crede că fiicei sale i s-ar potrivit o carieră în domeniul artei, pentru că este pasionată de pictură. Ingrid spunea la un moment dat că își dorește să devină arhitect sau designer de interior, însă până când va fi momentul să se decidă asupra carierei sale mai sunt ani buni. Simona Pătruleasa își va lăsa fiica sa își aleagă să facă ceea ce vrea și o va susține indiferent de cariera pe care o va avea.

„Este la vârsta la care e indecisă. Acum o vreme spunea că vrea să se facă arhitect, designer de interior. Nu știu încă ce își dorește. Eu aș fi spus că i se potrivește o carieră artistică, fiind pasionată de pictură, dar vom vedea ce va decide, mai are timp să exploreze. Mi-aș dori să lucreze într-un domeniu mai relaxat, boem, frumos”, a declarat Simona Pătruleasa în interviul acordat pentru Kanal D.

Visul secret al Simonei Pătruleasa e departe de televiziune

Simona Pătruleasa, 48 de ani, este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. Are aproape două decenii de carieră în lumina reflectoarelor, mai exact 18 ani. A schimbat mai multe „echipe” de știri, iar în prezent este la Kanal D. A prezentat și la prima oră a dimineții, și la 07:00, și la 09:00 și la prânz, oricând.

Vâlceanca nu și-a dorit o carieră în televiziune, a spus-o răspicat în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, iar momentul care a coincis cu începutul ascensiunii sale în showbiz a dus la pierderea unei prietene, colegă de apartament în Capitală. Chiar persoana ce i-a introdus CV-ul la stația TV care a angajat-o în premieră.

„A început ca o joacă. Nu mi-a trecut prin cap că o să prezint știri vreodată. Cu mulți ani în urmă, un prieten, care acum nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte!, mi-a zis că se dă o probă la o anumită televiziune și să-mi depun și eu CV-ul. I-am zis: „Glumești, la cât sunt eu de timidă… Niciodată n-o să pot să fac asta”. M-a sunat și-a doua zi, și-a treia, și tot așa. În schimb, prietena mea voia să apară la televizor, mi-a zis: „Hai să mergem amândouă”. S-a ocupat de CV, de tot, eu nu credeam, o luam ca pe o joacă, nu credeam în asta. După două săptămâni, uitasem total de acel moment, a sunat un telefon, lucru care a făcut ca eu și prietena mea să ne certăm din cauza asta. Locuiam împreună pe atunci. Eu am depus CV-ul, a fost un mini-interviu, ceva foarte puțin, aveau nevoie de 7 prezentatori și au fost vreo 3-4.000 de persoane la proba respectivă. Nu am avut emoții pentru că nu mă interesa asta”, i-a povestit Simona lui Damian Drăghici.

„S-a creat o prăpastie între noi”

Urmarea? „Pe mine m-au acceptat, pe prietena mea, nu. Eu am fost extrem de tristă. Mi-aș fi dorit să-i pot da locul meu. Dar s-a creat o prăpastie între noi, m-am și mutat de acolo. Așa e, e pentru cine se nimerește, nu pentru cine se nimerește”, a mărturisit știrista. A intrat în lumea televiziunii la 30 de ani, după ce o bună perioadă a avut o carieră didactică. O trage ața înapoi!

„Mama și-ar fi dorit să fiu învățătoare, am făcut meseria asta șase ani. Am iubit și iubesc meseria asta, mi-aș dori să revin la catedră să fiu alături de copii. Întotdeauna, mi-au plăcut, am iubit copiii foarte mult”, a comentat Simona Pătruleasa.



