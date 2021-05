Sindy de la „Survivor România”, declarații despre problemele de sănătate. „Am pierdut 15 kilograme”

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, tânăra a vorbit pentru revista VIVA! despre cea mai grea perioadă din viața ei.

„Perioada când am avut două operații, în urmă cu doi ani. M-a afectat și fizic, și psihic, am pierdut 15 kilograme, nu puteam să mănânc, o lună am stat internată în spital.

Avem dureri abdominale foarte mari, doctorii nu știau ce problemă am. Se inflamase apendicele, am făcut peritonită și a fost complicat. După o lună, aveam din nou dureri, medicii îmi spuneau că am cancer ovarian și recomandau histerectomia.

Am avut o presimțire că nu este acest diagnostic, nu am fost la operație, am mai fost la un medic, care a descoperit că am sindrom aderențial pelvin după prima operație.

A urmat o altă operație, am trecut printr-un șoc anafilactic în urma unei doze prea mari de antibiotic date de un medic, ceea ce a dus și la pierderi foarte mari de memorie. Nici nu puteam să mă mai uit în oglindă, ajunsesem la 45 de kilograme la 1,65 m”, a declarat Sindy pentru revista VIVA!

Citeşte şi:

Viața în Danemarca, după introducerea unui „corona-pass”. „Într-un bar era așa aglomerat că am zis că e puțin iresponsabil”

Imaginile unui dezastru aproape necunoscut. La un an de la o furtună cruntă, pădurile de lângă un oraș din Harghita sunt încă la pământ

Interviu cu arhitecta care a proiectat 7 spitale modulare în ultimul an în România. Cum se construiesc și cât costă

PARTENERI - GSP.RO “Știu ce înseamnă foamea. La 12 ani, am lucrat cu bunicul pe șantier”. Plânge când își amintește copilăria grea, azi e celebru în România

Playtech.ro Gigi Becali, declarație HALUCINANTĂ la adresa Dianei Șoșoacă. Toată România a aflat cuvintele astea

Observatornews.ro Răzbunarea porcului: Un bărbat din Suceava a murit, după ce s-a înecat cu o bucată de șoriciul animalului sacrificat

HOROSCOP Horoscop 3 mai 2021. Racii ar putea avea idei foarte bune pentru un proiect care le-a dat multe dureri de cap

Știrileprotv.ro Un cuplu din Olanda și-a construit o casă cu o imprimantă 3D. Totul a durat 5 zile

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)