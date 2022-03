Smiley a primit sute de reacții și de mesaje de apreciere din partea actorilor, regizorilor, oamenilor de film și teatru din România și a celor din industria muzicală care au fost surprinși de firescul și naturalețea cu care un artist mereu zâmbitor, senin, optimist a reușit să intre în pielea lui Alex, personajul principal măcinat, izolat și înghițit de depresie și atacuri de panică din filmul „Odată pentru totdeauna”, proaspăt lansat în cinematografele din toată țara. De asemenea, și Gina Pistol a făcut parte din acest proiect.

Drumul de la artistul și omul de divertisment Smiley până la personajul Alex care a fost la un pas să-și ia viața din cauza depresiei a fost unul greu, plin de necunoscut, de trăiri noi, apăsătoare și de multă muncă de documentare și de lucru cu regizorul și cu echipa filmului.

„M-a speriat la început, însă nu am putut refuza un rol principal atât de ofertant”

Trei luni de documentare despre depresie, anxietate și atacuri de panică, două luni de stări apăsătoare, de tristețe, izolare și derivă pentru a reuși identificarea cu Alex, aproape o lună de filmări de zi și de noapte, cu sesiuni îndelungi de repetiții, de transpunere în viața gri a unui om măcinat de depresie, accese de plâns și tremurat pentru a exprima neputința omului înspăimântat de iminența atacurilor de panică, ore în șir petrecute la machiaj pentru a „dobândi” cearcăne negre și adânci care să-i întunece privirea – acestea sunt doar o parte dintre etapele de construcție de rol prin care Smiley a trecut pentru a întruchipa personajul principal din cel mai nou film, inspirat din fapte reale, al regizorului Iura Luncașu, „Odată pentru totdeauna”.

„M-a speriat la început, însă nu am putut refuza un rol principal atât de ofertant. M-am gândit că dacă regizorul a avut încredere în mine, de ce aș pune eu frâne acestui demers și am acceptat. A fost începutul unui drum neobișnuit pentru mine, eu care mereu am putut vedea jumătatea plină a paharului, indiferent de ceea ce mi s-a întâmplat. Cu toate astea, am avut mulți oameni în jur, afectați de depresie, pe care nu-i puteam înțelege și nici ajuta și mi s-a părut o ocazie bună să fac un pas înspre ei. Se spune că depresia este boala secolului XXI, este tăcută și extrem de răspândită. Simt că am cunoscut măcar puțin depresia prin Alex și am toată convingerea că se poate poate trece peste ea cu echilibru interior, credință, iubire și familie. Vă aștept să vedeți și în cinema care sunt remediile lui Alex”, spune Smiley despre rolul care stârnește atât lacrimi, cât și zâmbete pe chipurile spectatorilor de cinema.

Despre „Odată pentru totdeauna”

„Odată pentru totdeauna” spune povestea unui regizor de succes, Alex, care trece printr-o perioadă a vieții sale în care se luptă cu depresia, în ciuda succesului pe care îl are în plan profesional. După ce își anunță familia că se reîntoarce în satul natal, ei decid să îl urmeze, și doar cu ajutorul lor reușește să depășească momentele dificile. De-a lungul filmului, încercarea lui Alex de a scăpa de depresie este împiedicată de diferite evenimente tragicomice, însă descoperă adevăratul sens al vieții și că familia, iertarea și dragostea sunt leacul pentru orice.

