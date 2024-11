„America a cerut-o și acum se întâmplă: noul Cheesy Chalupa Supreme de la Taco Bell. În altă ordine de idei, voi fi gazda Oscarurilor”, a transmis O’Brien vineri, glumind pe seama noului său rol.

Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie la Hollywood, California.

„O’Brien este persoana perfectă pentru a coordona festivitatea noastră globală a filmului, cu umorul său genial, dragostea sa pentru filme și expertiza sa în televiziune în direct”, au spus Bill Kramer, CEO al Academiei, și Janet Yang, președintele Academiei.

„Capacitatea sa remarcabilă de a se apropia de public va aduce spectatorii laolaltă pentru a face ceea ce Oscarurile fac cel mai bine – să cinstească filmele și cineaștii spectaculoși ai acestui an.”

Comediantul, în vârstă de 61 de ani, este scenarist și producător recompensat cu Emmy, care a fost gazda talk-show-urilor „Late Night with Conan O’Brien”, „The Tonight Show with Conan O’Brien” și „Conan”. În plus, s-a ocupat de scenariul „Saturday Night Live” și „The Simpsons”.

Ba mai mult, el a prezentat de două ori Premiile Emmy, precum și MTV Movie Awards, iar în prezent este gazda podcastului săptămânal „Conan O’Brien Needs a Friend”.

Comediantul Jimmy Kimmel, care a prezentat Oscarurile de patru ori în ultimii opt ani, și comediantul John Mulaney au refuzat ofertele de a fi gazde ale evenimentului.

