Actor prolific, cu peste 200 de roluri în filme și seriale TV, Tony Todd a murit miercuri, la domiciliul său din Los Angeles, bolnav fiind, a confirmat soția sa, Fatima, pentru Hollywood Reporter.

Unul din filmele în care a jucat Tony Todd, premiat cu Oscar

Născut în Washington DC în 1954, Todd avea sute de apariții în televiziune și film în cei 40 de ani de carieră. Unul dintre primele sale roluri a fost sergentul Warren, dependent de heroină, în drama de război regizată de Oliver Stone, Platoon, premiată cu Oscar.

De asemenea, a jucat în The Rock (1996) alături de Nicolas Cage, a interpretat rolul proprietarului pompei funebre William Bludworth în filmul Final Destination și pe Grange în The Crow (1994), alături de Brandon Lee.

Pe televiziune, Tony Todd a apărut în multe serii cunoscute: Life on the Street, The X-Files, 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Law & Order, Beverly Hills 90210, Xena: Warrior Princess și Murder, She Wrote.

Tony Todd a jucat alături de Nicolas Cage și Brandon Lee

De asemenea, a jucat multiple roluri în Star Trek, cel mai cunoscut fiind cel al Klingonului Kurn, fratele lui Worf, în Star Trek: The Next Generation și Deep Space Nine.

Tony Todd a fost și un actor vocal prolific, interpretând personaje din jocurile Call of Duty și Half Life, precum și pe Venom în filmul Spider-Man 2 și pe răufăcătorul din Transformers: Rise of the Fallen.

În 2019, Todd a spus că a fost plătit cu 1.000 de dolari suplimentar de fiecare dată când a fost înțepat de o albină într-una dintre cele mai cunoscute scene ale filmului Candyman.

„Și am fost înțepat de 23 de ori. Orice lucru care merită făcut trebuie să implice un oarecare tip de durere. Am făcut 200 de filme, dar acesta este cel care rămâne în mintea oamenilor. Afectează oameni din toate rasele. L-am folosit ca un instrument introductiv în munca de intervenție în bande: ce te sperie? Ce lucruri oribile ai experimentat?”, spunea Tony Todd despre Candyman.

Tony Todd a organizat seminarii de actorie pentru copiii defavorizați

Actorul și-a folosit faima pentru asistență socială, organizând seminarii de actorie pentru copiii defavorizați.

„Industria a pierdut o legendă. Noi am pierdut un prieten drag. Odihnește-te în pace, Tony – Familia ta Final Destination”, a scris New Line Cinema, care a produs franciza horror, pe Instagram.

