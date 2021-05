Smiley, detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol. „Toată sarcina m-am rugat. Are picioarele lungi”

„Josephine are 2 luni și jumătate. Când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice că nu are ce să fie rău.

Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus.

Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa. Nu are forma nasului meu”, a spus Smiley „La Măruță”.

„Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că dormea noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate.

Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. Din când în când vin și bunicii. Acum ne lasă să se obișnuim. O schimb în fiecare zi”, a continuat el.

