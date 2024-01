În urmă cu trei luni, Smiley a rămas fără permisul de conducere pentru 3 luni după ce a depășit limita de viteză. Artistul a fost prins de oamenii legii între Agighiol și Tulcea conducând cu circa 25 km/h peste limita permisă. A fost testat atunci și pentru substanțe interzise, dar rezultatul a fost negativ.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h.

Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranța, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a declarat Smiley la vremea respectivă.

Rămas fără permisul de conducere, Smiley a stat doar pe locul pasagerului, având-o ca șofer de multe ori chiar și pe soția sa, Gina Pistol. Astăzi, artistul a mers la o secție de poliție și și-a recuperat permisul de conducere.

În mediul online, Smiley le-a dat vestea cea mare fanilor săi, cu zâmbetul pe buze. „N-o să vă vină să credeți. E ultima zi în care sunt pieton. Mă rog, nici măcar nu va fi ultima zi, că va fi incompletă. Sunt pe drum să-mi iau carnetul!”.

Ce i-au spus polițiștii lui Smiley când l-au oprit în trafic

Polițiștii i-au suspendat permisul de conducere lui Smiley, pe 23 septembrie, după ce acesta a condus cu peste 100 km/h, în timp ce viteza maximă admisă era de doar 50 km/h. Artistul a fost prins de polițiști la ora 12.30, pe DJ 222 zona km 9+300, pe drumul Agighiol – Tulcea.

Pentru Cancan, Smiley a explicat că nu a văzut semnul de circulație în care era recomandată viteza, dar a spus și cu cât circula. „104 km/h sau 105 km/h. Nu eram într-o localitate, chiar nu eram într-o localitate. Mergeam pe drumul care duce spre Tulcea, care e drum drept, nu e nicio localitate. Există un semn de 50 km/h, pe care eu nu l-am văzut”, a spus artistul, care a dezvăluit și dialogul pe care l-a avut cu polițiștii care l-au oprit.

„Mi-a zis și polițistul «domnule, dar nu ați fost atent la mașină?». Zic «n-am fost atent, că vorbeam și la telefon». Dar nu eram atent să văd semnul. Nu aveam nici viteză foarte mare, nu eram nici în localitate, când sunt în localitate nu merg cu viteză mare. Fiind linie dreaptă, am zis că la 100 km/h nu se simte, dar n-am protestat cu nimic. I-am dat carnetul, să fiți sănătoși!”, a explicat artistul.

Și a continuat: „Au fost cât se poate de normali. Mi-au cerut mai întâi actele, le-am dat toate actele și dup-aia mi-au spus «știți că ați depășit viteza?!». Zic «aaaa, gata, hai că am scăpat de carnet»”.

