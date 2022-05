Smiley, primul antrenor de la „Vocea României”, sezonul 10. Cine va ocupa celelalte scaune: „O să fie foarte interesant”

Cu o experiență de 9 sezoane, Smiley a scris istorie în show-ul „Vocea României” și a debutat cu o victorie în primul sezon, atunci când i-a fost mentor lui Ștefan Stan. Cu expertiza sa, Smiley continuă să descopere cele mai bune voci și toamna aceasta!

„De o perioadă tot primesc o întrebare la care abia așteptam să pot da răspunsul. Ei bine, răspunsul este DA! Din toamnă, la PRO TV, va reveni cu un nou sezon, super spectaculos, mult așteptata emisiune Vocea României. Sper să nu vă supărați pe mine că nu vă dezvălui chiar acum cine va ocupa alături de mine celebrele scaune roșii, dar o să fie… pfff, foooarte interesant. Cu răbdare, vom afla din ce în ce mai multe despre distribuția noului sezon pe care eu sunt nerăbdător să-l trăiesc din plin. Așadar, să fie Voceeeee!”, a declarat Smiley.

Suspansul este la cote maxime, toată lumea se întreabă care vor fi ceilalți antrenori care își vor pune amprenta la „Vocea României” însă, nu mai este mult și îndrăgiții artiști care vor ocupa scaunele, în sezonul 10, vor fi dezvăluiți.

Pavel Bartoș, cunoscutul prezentator, este pregătit să spună, din nou: „Să fie – VOCE!”, în curând, la Pro TV. „În 2011, am spus pentru prima oară: să fie VOCE! În toți acești ani, Vocea României a devenit unul dintre cele mai îndrăgite show-uri și a scris istorie. Am cunoscut și am fost alături de concurenți care ne-au uimit cu vocile lor și au reușit să impresioneze milioane de oameni. După doi ani, va fi din nou VOCE!

Îmi era dor de toate emoțiile, de întâlnirile care ne-au schimbat și ne schimbă de fiecare dată în mai bine. Scaunele sunt pregătite să-și primească antrenorii, iar eu abia aștept să aflați cine sunt ei. Atât vă pot spune acum: Smiley nu are cum să lipsească. În rest, atât mai spun: să fie VOCE!”, a spus Pavel.

„Vocea României” revine cu voci deosebite, emoții transpuse în versuri și adrenalina scaunelor întoarse, în sezonul 10.

