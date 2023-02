Duminică seară, Smiley a avut concert la Chișinău, unde fanii săi au venit să-l audă cântând și să se distreze pe muzica lui. A doua zi, Gina Pistol avea să anunțe că renunță la televiziune pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prezentatoarea a preferat să iasă din lumina reflectoarelor și să se ocupe mai mult de familia sa, în special de fiica sa, Josephine. Smiley este pe val și se bucură de reușite spectaculoase pe plan profesional.

Smiley este locul 1 în topul celor mai difuzate piese la radiourile din România în tot anul 2022, conform analizei realizate de Mediaforest, cu piesa „Scumpă foc”, pe care o cântă alături de Juno. Artistul și fondatorul HaHaHa Production deține și recordul de a fi singurul artist din România cu 8 piese în top 100 cele mai difuzate piese ale anului 2022.

„Muzica este o poveste care nu se termină niciodată”

Cu 5412 difuzări la radiourile românești și o audiență de aproape 5 milioane și jumătate de ascultători, cu un videoclip cu Adelina Pestrițu în rol principal care a înregistrat, la 8 luni de la lansarea live din timpul concertului de la Sala Polivalentă din București, peste 18 milioane de vizualizări, „Scumpă foc”, co-producție HaHaHa Production și Cat Music, continuă să-și spună povestea de succes în industria muzicală din România.

„Muzica este o poveste care nu se termină niciodată. Se naște atunci când o compui, prinde contur atunci când o înregistrezi și-i adaugi versuri și imagini și se împlinește continuu atunci când este ascultată, fredonată, căutată și difuzată. Sunt recunoscător tuturor celor care îmi ascultă muzica, radiourilor și celor din industria media și muzicală care îmi duc poveștile mai departe difuzându-le. Există atât de mulți artiști români mari, atâtea piese bune, atâtea povești de viață transmise prin muzică, atâtea suflete de alinat și stări de celebrat prin piese, încât nu pot să spun decât că am cea mai frumoasă meserie din lume și cei mai tari colegi!”, a declarat Smiley plin de recunoștință pentru succesul din 2022, dar și de planuri muzicale mari pentru 2023.

Pe lângă „Scumpă foc”, desemnată cea mai ascultată piesă a anului 2022 la radiourile românești, Smiley mai este prezent în TOP 100 piese de succes ale anului trecut, conform Mediaforest, cu încă 7 piese, fiind singurul artist din România cu atâtea prezențe în top care însumează o audiență de peste 12 milioane de ascultători de radio.

Piese precum „Purtat de vânt”, „Nu mai există dup-aia”, „Mai mult de-o viață”, lansate în 2022 ca episoade din primul serial muzical din România, „Rita”, cântată alături de Connect-R, „Doar vina ta”, alături de Andra, „Fii tot ce poți”, împreună cu Șatra B.E.N.Z și chiar și „În lipsa mea”, piesa lansată acum 15 ani, alături de Uzzi, sunt piesele cu care artistul Smiley este prezent în TOP 100 cele mai difuzate piese ale anului trecut și cu care își continuă drumul de succes început cu 20 în urmă în industria muzicală din România.

„2023 se aude deja atât de bine, încât abia aștept să-l ascultăm împreună cu toții, indiferent în ce colț de lume am fi”, anunță Smiley, nerăbdător pentru ceea ce urmează să lanseze și să producă în noul an.

Gina Pistol s-a retras din televiziune

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine. Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”

