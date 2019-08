Smiley și-a ajutat protejatul de la „Vocea României” în carieră

De Denisa Macovei,

Tobi Ibitoye pe scena Untold

E drept, succesul s-a lăsat așteptat, dar asta și din cauza faptului că Tobi și Michael au avut ceva problemele cu șederea în România și cu vizele, astfel că Smiley a lucrat în reprize cu ei. „De când am terminat «Vocea României», am fost în concerte cu ei, am lucrat cu ei în studio. Ei au și câteva piese deja pregătite. Din păcate, Tobi a trebuit să plece înapoi în Nigeria pentru trei luni, deoarece își depășise termenul. Îl așteptăm să se întoarcă, să terminăm ce am început”, ne declara Smiley în urmă cu doi ani.

Smiley a fost antrenorul lui Tobi la „Vocea României”

Între timp, Ibitoye a reușit să se pună la punct cu toată documentația necesară pentru a locui în România și s-a apucat de treabă. Protejatul lui Smiley a scos câteva piese și videoclipuri și a avut parte chiar și de recitaluri proprii. Însă cea mai mare realizare a lui a fost că săptămâna trecută a urcat pe scena de la Untold alături de trupa lui, scenă pe care a urcat și Smiley pentru a susține un recital! De altfel, juratul și prezentatorul de la PRO TV i-a și facilitat apariția în fața a peste 70.000 de oameni.

Tobi și-a întemeiat o familie în România

Nu doar succesul, ci și iubirea a găsit-o în România

Pe lângă visul de a avea o carieră muzicală, Tobi și-a mai împlinit un vis în România, acela de a avea o familie. Nigerianul s-a căsătorit cu o româncă pe nume Alexandra, cu care are o fetiță, Arin. Chiar dacă soția lui nu face parte din aceeași industrie, la ei în casă toată lumea cântă, inclusiv fetița, care de câteva luni este extrem de vocală.

