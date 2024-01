După două zboruri și un drum cu barca, Smiley, Gina Pistol și fiica Josephine au ajuns în Maldive. Pe rețelele de socializare, cântărețul a lansat deja un jurnal de călătorie în care le povestește fanilor cum decurge totul.

A pornit de la plecarea în România, de pe aeroportul din Otopeni. „A trecut și Revelionul și acum este timpul pentru o vacanță. Păi cum să începi Anul Nou mai bine decât cu o pauză. Ne-am împachetat jumătate de casă, că așa se pleacă în familie și am pornit spre țările calde, dar nu înainte de a o învăța pe Josephine obiceiul Sorcova… să înceapă anul cu bani în buzunar.

Prima oprire a fost la Doha unde am admirat frumusețile aeroportului, timp de trei ore, după care am luat al doilea avion spre Male. Destul de lejer zborul”, le-a spus Smiley internauților într-un video postat pe Instagram.

„Locul ăsta chiar există în realitate, acum am ajuns noi aici”

Smiley a continuat povestea cu aterizarea în Maldive și drumul până la hotel. Familia s-a cazat într-un complex de cinci stele. „La aterizare ne-a întâmpinat David Beckham care părea destul de happy, lucru care ne-a dat încredere că am ajuns unde trebuie. Ne-au ajuns toate bagajele, Slavă Domnului, se pare că domnul Beckham știe ce zice. La ieșirea din aeroport ne-a întâmpinat un curcubeu de toată frumusețea…până pe insula unde suntem cazați am luat barca, am mers vreo 50 de minute, lejer… iarăși.

Mai știți tapetul ăla pe care îl avea bunicul în baie sau în sufragerie cu palmieri pe plajă și nisipul fin ca făina și apă albastră cristalină?… Locul ăsta chiar există în realitate, acum am ajuns noi aici. Locul arată superb, căsuța noastră este fix pe plajă, iar noi începem vacanța cu un pui de somn bine meritat că suntem leșinați”, a mai transmis el.

Cât costă cazarea la complexul de lux

Conform unica.ro, Gina Pistol și Smiley au optat pentru un complex de vile de 5 stele cu servicii all-inclusive. Un sejur de 7 nopți pentru o familie cu un copil mic este în prezent redus de la 53.729 la 43.255 de lei pentru februarie 2024. Costul mai include transfer de la aeroport dus-întors, o ședință de masaj de 45 de minute și acces la internet de mare viteză.

