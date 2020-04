De Viorel Tudorache,

Cântărețul a povestit pentru Agerpres cum i-a venit ideea. ”Stau în izolare de mai bine de o lună, de când s-au luat primele măsuri şi s-au făcut primele recomandări să stăm acasă. Asta am făcut şi eu, şi colegii mei din trupa Hara, fiecare la casa lui, evident. Toată chestia a început cu primul val de informaţii despre virus, când era totul o panică, fiindcă România nici nu se apropia de aşa ceva, era doar în China, undeva prin februarie, când lumea era foarte panicată şi golea rafturile”, a spus Flavius Buzilă.

Acesta a continuat: ”Mi se părea că e firesc să te pregăteşti, dar vedeam şi că lumea se panica absolut degeaba şi atunci mi-a venit prima idee şi am scris parodia «Fugi»’, cu versuri precum «Eu în China m-am născut/Şi ţi-e frică că strănut…». Am făcut-o mai mult pentru mine şi familia mea, iar colegii mei, care au văzut-o, au spus că au râs cu lacrimi şi mi-au sugerat să o pun pe internet. Am zis că nu pun aşa ceva pe internet, că mă fac de ruşine, dar oamenii au vrut să postez originalul”.

Flavius Buzilă a rămas surprins că oamenii îl urmăresc și îi apreciază parodiile: ”Când am văzut că într-o singură zi sărise de 200.000 de vizualizări, apoi a ajuns la 500.000 în două-trei zile, plus o grămadă de mesaje de la oameni că i-am făcut să râdă, cu toată această panică, mi-am spus că au nevoie de aşa ceva ca să râdă”.

Solistul de la Hara a spus că a ajuns la concluzia că aceste producţii simple, făcute doar din amuzament pentru a uita de proiectele pe care nu le mai putea realiza din cauza pandemiei, nu îl distrează teribil doar pe el şi pe familia sa, ci şi pe ceilalţi, fiindcă oamenii care stau în izolare au nevoie de ceva să le descreţească frunţile.

Flavius Buzilă a mărturisit, totodată, că are o „frustrare” legată de faptul că statul român nu se foloseşte de popularitatea artiştilor în această perioadă, pentru a-i implica într-o serie de proiecte care să îi ajute pe oameni să depăşească starea de izolare, aşa cum se întâmplă în Germania, unde ministrul culturii a remarcat că, inclusiv în această perioadă de criză, artiştii sunt vitali.

