Sonia Trifan și Andrei Neagoe au făcut cununia civilă în anul 2016, iar un an mai târziu s-au căsătorit religios. După 5 ani de mariaj, cei doi au decis să divorțeze, astfel că în luna ianuarie au mers la notar și au semnat actele de divorț, care erau depuse încă din luna decembrie a anului trecut. Creatoarea de modă și fotbalistul și-au dorit să fie cât mai discreți în ceea ce privește separarea lor.

După ce au apărut mai multe speculații despre căsnicia lor, Sonia Trifan a decis să vorbească despre acest subiect. Creatoarea de modă susține că s-a despărțit de Andrei Neagoe pe fondul diferenței de mentalitate. Deși nu mai sunt împreună, ei continuă să se ajute pe plan profesional și se văd zilnic. Cât despre o posibilă împăcare, Sonia spune că nu se știe niciodată ce s-ar putea întâmpla pe viitor.

„Da, am divorțat, însă nu am vrut să fac un subiect din viața mea privată niciodată. Consider că tot ce am de spus până acum am exprimat prin creațiile mele, prin moda pe care am propus-o femeilor din România. Sunt o persoană asumată, nu îmi ascund problemele sub preș, așa cum am văzut prin anumite comentarii, așa că am să fiu eu cea care spune adevărul.

„Am rămas prieteni”

Am trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă cu Andrei, dar, din păcate, iubirea noastră nu a fost mai puternică decât diferențele de opinie. Nu ne-am despărțit din cauza vreunei femei, nu am știut de vreo legătură paralelă și nici măcar nu am simțit vreo trădare din partea fostului meu soț, ci separarea a venit pe fondul diferenței de mentalitate și a visului fiecăruia dintre noi. Am divorțat la notar, în ianuarie, însă, în mod paradoxal pentru unii care nu știu decât să arunce piatra, am rămas prieteni, ne ajutăm profesional, ne vedem zilnic și… niciodată să nu spunem niciodată pentru ce va urma”, a declarat Sonia Trifan, pentru WOWbiz.ro.

