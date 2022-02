Familiile concurenților de la „Survivor România” se gândesc în fiecare secundă la ei, iar tot ce știu despre ei este ce văd la televizor atunci când se difuzează show-ul la PRO TV. Bianca Giurcanu, sora Laurei, a postat un mesaj emoționant în care a dezvăluit care a fost ultimul mesaj pe care i l-a trimis concurenta din echipa Faimoșilor.

Cele două au o relație specială și niciodată nu a trecut atât timp fără să vorbească. Bianca mărturisește că Laura Giurcanu era cea care liniștea familia, iar lipsa ei se simte acum mai mult ca niciodată.

„«Te iubi, ne vedem când ne vedem. Ai grijă de casă» e ultimul mesaj de la Laura înainte de a închide telefonul.

Înainte de Survivor, indiferent în ce colț al lumii eram… vorbeam cel puțin o dată pe zi. Și gemene dacă eram, nu cred că am fi fost așa de apropriate.

Când se întâmplă ceva, ea era cea care mereu îi liniștea pe părinți… acum fac eu asta și e greu pentru că și eu am nevoie să mă liniștească cineva. Ne-a plecat punctul de sprijin…

Îmi pare rău că nu au câștigat jocul de comunicare ca să vadă poza pe care i-am trimis-o de acasă. Dar îmi pare și bine, pentru că îmi dau seama câtă emoție și câtă încărcătură ar fi însemnat pentru ea și aș fi dat-o peste cap.

A trecut o lună de când nu am mai vorbit, dar îmi doresc să nu mai vorbesc cu ea încă 4 luni… if you know what I mean. Mă bucur din suflet că trăiește această experiență, că își poate dovedi cât e de puternică și care îi sunt limitele. Mă bucur pentru ea mai mult decât mă bucur pentru mine, cred că știți sentimentul. E bună, e generoasă, e cea mai bună prietenă și un om pe care te poți baza cu totul. Dacă m-ar pune să semnez ceva în alb aș face-o fără să gândesc. Ea e Laura… și e sora mea mai mică și abia aștept să o revăd peste 4 luni ?”, a scris Bianca Giurcanu pe rețelele de socializare.

Cine este Laura Giurcanu de la „Survivor România” 2022

În vârstă de 24 de ani, Laura Giurcanu este fotomodel, influencer și vlogger. Pe Instagram, ea este urmărită de aproape un milion de persoane. Concurenta din echipa Faimoșilor a pozat în reviste de modă precum Vogue, Elle și Cosmopolitan. „Survivor România” nu este primul show la care participă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Laura Giurcanu a intrat în atenția publicului în urmă cu 10 ani, mai exact la vârsta de 14 ani, atunci când a câștigat „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Înainte de a urca pe podium, ea a practicat timp de 7 ani atletismul. Drumul său ca vlogger a început în 2013, atunci când și-a deschis un canal de YouTube. În prezent, ea are 390.000 de abonați. Laura Giurcanu are și propriul podcast, numit „Seencer”.



GSP.RO Când Dennis Rodman l-a întâlnit pe Kim Jong-Un:„Eram morți de beți. A început să cânte, apoi a adus niște fete”. Ce a urmat

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro O mamă a patru copii, ucisă în faţa casei când se întorcea de la muncă, în Anglia. Criminalul a fost prins şi pus sub acuzaţie

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2022. Leii trec printr-o etapă mai confuză, în care bunăvoința va da roade bogate

Știrileprotv.ro Președintele de bloc poate intra apartamentul tău fără să îi dai voie. Riști o amendă uriașă dacă nu îi permiți accesul

Telekomsport Ţipete din celula lui Gigi Becali: ”Se auzeau în toată puşcăria”. Cum îşi ”teroriza” noaptea colegii